Voditeljka blokaderske televizije Nova S Jelena Obućina priznala je da je blokaderski N1 lagao da je policija u Valjevu ubila dečaka.

- Jedan od većih problema na primer gde je bila greška naših medija, to je uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje - rekla je ona.

Takođe je priznala da se u Srbiji dobro živi, dok je drugi voditelj blokader je dodao da su zapravo oni koji žive bolje od proseka, dakle najbogatiji, najglasniji protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Veći problem je što nije ovde, drugačija bi se pesma pevala da ljudi žive mnogo loše. Tu treba biti pošten i priznati stvar. Svi se razvijaju i Srbija se razvija. Znači, ekonomski, ok, mi slušamo priče o zaduživanju, to je sve tačno. Ali kako da ti kažem, ti sad ne možeš jednom čoveku koji živi svoj svakodnevni život, on oseća inflaciju, ali ne možeš da mu kažeš: "Ti živiš najgore u životu". To nije tačno. Znači, hoću da ti kažem e, a kad ne igra stomak, onda je teren na drugom nivou. Znači, mi se sad borimo na jednom drugom nivou - rekla je Obućina, na šta je voditelj dodao: