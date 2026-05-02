Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu isečak iz gostovanja u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, gde je komentarisao grupu blokadera koja se okupila kod novog mosta na Tamišu da bi zviždali vozovima.

- To je bilo nešto najluđe u Srbiji što sam dosad video. Uradite nešto što je želja ljudi iz Tomaševca, Orlovata, dakle, uradite to. Otvorite most, oni dođu i zvižde vozu. A vi mi recite u kakvim smo to filmovima mogli da gledamo i da sanjamo - rekao je Vučić i dodao:

- Vi stvarno mislite da većina ljudi u Srbiji misli da je to budućnost? Stojite i zviždite vozu koji prolazi.