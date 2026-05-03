Blokaderi i njima naklonjeni mediji više puta su pokazali da su spremni na sve, pa čak i na najgrublje obmane, kako bi izazvali sukobe i pokušali da destabilizuju Srbiju! Ubedljivo najgnusniji primer toga je potpuna izmišljotina o "dečaku u Valjevu koga je 14. avgusta policija nasmrt pretukla na protestu", plasirana od strane televizije N1.

Međutim, laži blokadera ruše se kao kula od karata, pa je tako čak i voditeljka blokaderske televizije Nova S Jelena Obućina priznala da je N1 lagao da je policija u Valjevu ubila dečaka.

- Jedan od većih problema na primer gde je bila greška naših medija, to je uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje - rekla je ona.

Mada najstrašnija, ovo nije bila jedina laž blokadera i njihovih medija. Oni su takođe širili lažne tvrdnje da je srpska policija brutalno pretukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu – da su je "vezivali za radijator", "udarali pištoljem" i "stavljali kesu na glavu".

Laž o pretučenoj studentkinji

Iako su Ministarstvo unutrašnjih poslova i sam ministar Ivica Dačić više puta istog dana negirali te optužbe, nastavili su da šire monstruoznu laž – sve dok se nije oglasila i sama devojka, otkrivši da nikada nije bila u policiji i da su ljudi dovedeni u zabludu, dok je ona sama time izložena opasnosti! Mediji poput Nove S, N1 i Danasa su i ovog puta, bez provere, objavljivali priču o "pretučenoj studentkinji" kao udarnu vest, dok su nalozi studenata u blokadi na društvenim mrežama širili dramatične i neosnovane optužbe.

Ovaj slučaj iskoristili su i pojedini opozicioni poslanici, koji su u Skupštini Srbije optuživali vlast i policiju, predstavljajući neproverene informacije kao činjenice.

Na kraju, sama studentkinja A. P., čije je ime bilo zloupotrebljeno, objavila je na Instagramu da nijedna od tih tvrdnji nije istinita:

- Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst uz tvrdnje da sam povređena od strane policijskih službenika, što u potpunosti demantujem. Nisam bila u prostorijama policije i žao mi je što je moje ime iskorišćeno na taj način, čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnost - navela je A. P.

Namerno plasiraju neistine

Takođe, tokom protesta u Beogradu 15. marta prošle godine opozicioni mediji i aktivističke mreže plasirali su tvrdnju da je vlast protiv građana upotrebila "zvučni top" koji se koristi za rasterivanje masa.

Neki opozicioni mediji su izveštavali da je tokom protesta u Novom Sadu protiv demonstranata korišćen suzavac, ali, kao i u slučaju "zvučnog topa", ispostavilo se da je reč o unapred smišljenoj laži čiji je cilj bio da prikaže vlast kao "spremnu na sve".

Još jedna u nizu strašnih i opasnih laži je na temu stravičnog zločina - pokušaja ubistva ispred Skupštine Srbije - kada je blokader Vladan Anđelković ranio njemu nepoznatog čoveka Milana Bogdanovića, a zatim izazvao požar u jednom od šatora u kampu. Jeziva blokaderska teza bila je da se žrtva i pucač poznaju odranije, međutim, snimci s kamera jasno su snimile kako se dogodio zločin, te je na taj način izbegnut još jedan pokušaj manipulacije.

Napad blokadera na nevinog čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir