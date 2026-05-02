Srpska javnost duže od godinu dana slušala je mnogobrojne blokaderske laži, ali u moru neistina kojima su se služili protivnici vlasti izdvaja se slučaj iz avgusta prošle godine koji je silno uznemirio javnost, a odnosio se na širenje lažne vesti blokaderske N1 o navodnoj smrti 16-godišnjeg dečaka iz Valjeva.

Ta informacija se munjevito proširila društvenim mrežama i odmah izazvala političke reakcije, snažne emocije i uznemirenje građana, iako se u startu moglo naslutiti da je - potpunos netačna, budući da ni u jednom trenutku nije objavljen identitet dečaka koji je navodno preminuo! A razlog zašto nije objavljen je prilično jednostavan - prosto zato što takav događaj nije postojao, kao ni dečak, što su kasnije utvrdile nadležne intitucije.

I ne samo da je blokaderski N1 plasirao lažnu vest o smrti deteta, nego je i primenom obrnute psihologije četiri meseca kasnije prozivao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i sve one koji su ukazivali na laži N1 da, u stvari, oni priznaju da nisu govorili istinu i da takav dečak ipak postoji!

Ubrzo su, međutim, morali da prekinu sa takvom retorikom jer su usledili i zvanični demantiji: nije bilo preminulog deteta, nije postojao smrtni ishod, niti je zdravstveni sistem imao ikakav takav slučaj! Ipak, kako mediji prenose, lažna vest je već bila deljena i korišćena kao politički argument, ostavljajući ozbiljne posledice po javni diskurs.

Uprkos činjenicama, blokaderski N1 zapeo je iz sve snage da pokuša da negira da je plasirao lažnu vest. Međutim, sada ih je raskrinkala upravo voditeljka Nove S, Jelena Obućina, koja se osvrnula na skandaloznu laž tajkunskih medija koji su izvestili da je ubijen dečak iz Valjeva. Time je, na kraju, bila ugrožena i bezbednost države, budući da je postojala realna mogućnost da zbog ovakve laži nasilje i nemiri budu podignuti na viši nivo.

- Jedan od većih problema, na primer, gde je bila greška naših medija, to je bilo uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje - rekla je ona.

Takođe je priznala i da se u Srbiji dobro živi.

- Drugačija bi se pesma pevala da ljudi žive mnogo loše. Tu treba biti pošten i priznati stvar. Svi se razvijaju i Srbija se razvija. Znači, ekonomski, ok, mi slušamo priče o zaduživanju, to je sve tačno. Ti sad ne možeš jednom čoveku koji živi svoj svakodnevni život, on oseća inflaciju, ali ne možeš da mu kažeš: "Ti živiš najgore u životu", jer to nije tačno. Kad ne igra stomak, onda je teren na drugom nivou. Znači, mi se sad borimo na jednom drugom nivou - rekla je Obućina.