Slušaj vest

Sporazum Kosova, Albanije i Hrvatske nije koordinisan na klasičan način sa svim članicama NATO, već je nastao kao rezultat direktne komunikacije između Pentagona i Londona, što je dalo "zeleno svetlo“ za uključivanje Prištine u taj format saradnje, izjavio je Drizan Šalja, bezbednosni stručnjak, a prenosi je Kljan Kosova.

Šalja je naveo da je vojna saradnja Kosova, Albanije i Hrvatske deo šireg koncepta "vojne regionalizacije“.

Sporazum o saradnji je, kako kaže, povezan sa takozvanim modelom "NATO 3.0“ i nije nastao slučajno, iako je u početku postojao skepticizam unutar Alijanse.

- Kada je sporazum objavljen, čak i unutar NATO je bilo skeptičnih mišljenja, zašto bi se tako nešto dogodilo. Zato što se nije dogodilo u prepisci sa svim članicama, već na direktnoj liniji između Pentagona i zvaničnog Londona koji su dali zeleno svetlo da Kosovo, iako nije članica Partnerstva za mir, treba da bude sastavni deo ovog sporazuma sa dve članice Natoa, u bilateralnom sporazumu, čak i trilateralnom u vojnom aspektu. Već imamo bilateralni sporazum sa Albanijom, upravo u slučaju povrede teritorije Kosova, da se isključi iz Člana 5 Natoa i da interveniše snagama za podršku bezbednosnim snagama Kosova - rekao je Šalja za Klan Kosova, a prenosi Kosovoonline.

Kurir Poltika / Kosovo online

Ne propustitePolitikaDabić o Kurtijevim izjavama o članstvu tzv. Kosova u NATO: "Svakako nema mesta za prijem jedne takve neostvarene celine koja ne može da se nazove državom"
Đorđe Dabić.jpg
DruštvoSTOTINU JUNAKA PROTIV 1.500 TERORISTA I NATO PAKTA: 10 dana pomoć nije stizala na Košare, ali heroji nisu dali NI PEDALJ svete srpske zemlje (FOTO)
Bitka za Košare
Planeta"TAKTIKA U IRANU LIČI NA KOSOVO 1999" Savetnik Bušovog šefa Pentagona za BBC o Trampovom ratu i NATO bombardovanju Srbije "To bi bila VELIKA STRATEŠKA GREŠKA"
Iran.jpg
PolitikaPRIŠTINA SA ALBANSKOM "ŠOTOM" UZ PODRŠKU ZAGREBA I TIRANE IDE U NATO!? Analitičari upozoravaju na rastuću vojnu pretnju: Sve ovo je upereno protiv Srbije
Sot Kosovo.jpg