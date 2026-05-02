Sporazum Kosova, Albanije i Hrvatske nije koordinisan na klasičan način sa svim članicama NATO , već je nastao kao rezultat direktne komunikacije između Pentagona i Londona , što je dalo "zeleno svetlo“ za uključivanje Prištine u taj format saradnje, izjavio je Drizan Šalja, bezbednosni stručnjak, a prenosi je Kljan Kosova.

- Kada je sporazum objavljen, čak i unutar NATO je bilo skeptičnih mišljenja, zašto bi se tako nešto dogodilo. Zato što se nije dogodilo u prepisci sa svim članicama, već na direktnoj liniji između Pentagona i zvaničnog Londona koji su dali zeleno svetlo da Kosovo, iako nije članica Partnerstva za mir, treba da bude sastavni deo ovog sporazuma sa dve članice Natoa, u bilateralnom sporazumu, čak i trilateralnom u vojnom aspektu. Već imamo bilateralni sporazum sa Albanijom, upravo u slučaju povrede teritorije Kosova, da se isključi iz Člana 5 Natoa i da interveniše snagama za podršku bezbednosnim snagama Kosova - rekao je Šalja za Klan Kosova, a prenosi Kosovoonline.