Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević najoštrije je osudio brutalne napade blokadera koji su se u poslednja 24 časa dogodili u selu Maglić u opštini Bački Petrovac i pozvao institucije da hitno reaguju!

- Usred noći zapaljen je automobil Srđana Simića, predsednika opštinskog odbora SNS u Bačkom Petrovcu i to u dvorištu njegove kuće. Drugim članovima naše stranke izbušene su gume na automobilima. U samom centru opštine u Bačkom Petrovcu ispisali su blokaderske grafite na raskrsnici i napali naše stranačke prostorije. Ovo je ozbiljan alarm za celo društvo! Oni ulaze u porodične kuće i dvorišta naših članova, pale automobile, napadaju njihovu privatnu imovinu, ostavljajući poruku - ako niste sa nama, možemo i da vas ubijemo - napisao je Vučević u objavi na svom nalogu na Iksu.

On je dodao da te "samozvane elite okupljene oko takozvanih studenata i potpomognuti Šolakovim medijima, brutalnim nasiljem nad članovima SNS dokazuju da su prljavi promoteri blokaderskog nasilja i fašizma u Srbiji".

- Valjda samozvana elita misli da joj je sve dozvoljeno, da joj je dozvoljeno da pali, ruši, uništava, pravi liste za odstrel i ide na kuće i porodice političkih neistomišljenika. Srpska napredna stranka će uvek biti najčvršća brana nasilju i fašizmu! Uvek ćemo braniti slobodnu i nezavisnu Srbiju u kojoj poslednju reč ima naš narod, a ne neke Picule, Đokići, Bakići i Gruhonjići koji bi da otmu državu od naroda, da proglase nezavisnu Vojvodinu. Nikada neće pobediti te samozvane političke i medijske elite koje nasiljem pokušavaju da ostvare svoje partikularne antisrpske interese. Pobedićemo blokadersko nasilje! Pobediće Srbija! - napisao je Vučević na Iksu.

Podsetimo, dva brutalna napada u samo 24 sata uzdrmala su ovo mesto. Kako su mediji preneli, nepoznate osobe ušle su u dvorište Srđana Simića, predsednika Opštinskog odbora, i zapalile mu automobil. Samo dan ranije, Aleksandru Stojkoviću, predsedniku Mesnog odbora SNS u Magliću, isečene su sve četiri gume na vozilu.