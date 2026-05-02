General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ponovo je imao moždani udar danas, 2. maja, potvrdio je za ATV njegov sin Darko Mladić.

- Čuo sam se sa njim pre dva i po sata, malopre su mi javili iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu. Izgleda da je ponovo imao moždani udar. Imao je simptome, javiće mi dalje kako se bude razvijala situacija - rekao je Darko Mladić.

Mehanizam u Hagu još nije doneo odluku o zahtevu porodice i advokata Ratka Mladića da general zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na lečenje u Srbiju.

Podsetimo, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je juče da mu je odbrana generala Ratka Mladića dostavila hitan zahtev za njegovo privremeno ili prevremeno puštanje na slobodu na osnovu humanitarnih razloga.

U saopštenju se navodi da je zahtev u četvrtak podnela odbrana Mladića na čelu sa advokatima Draganom Ivetićem i Brankom Lukićem, na osnovu najnovijih medicinskih informacija koje potvrđuju da je Mladić u stanju uznapredovalog i nepovratnog medicinskog slabljenja koje je rezultat medicinskog incidenta i da se njegovom životu bliži kraj.

U zahtevu se, između ostalog, ističe da medicinski dokazi u celini ustanovljuju da je Mladić u završnoj fazi progresivnog i nepovratnog slabljenja i da se njegovom životu bliži kraj usled medicinskog incidenta pre nekoliko nedelja, što potvrđuje i lekarski izveštaj medicinskog predstavnika UN i dva nezavisna lekara, te da dalje zadržavanje Mladića pod takvim okolnostima nema više legitimnu penološku srvrhu.

- Time se pre rizikuje nehumani i degradirajući tretman, nasuprot principima artikulisanim sudskom praksom Tribunala. Pogotovo u njegovom trenutnom lošem i jedva komunikativnom stanju, dalji boravak u zatvoru bi značio okrutnu i nehumanu kaznu. Neosporno je da se lečenje u terminalnoj fazi i palijativna nega radi poboljšanja kvaliteta života mogu sprovesti samo izvan zatvora, među porodicom i negovateljima u bolnici/ustanovi gde se govori jezikom koji govori Ratko Mladić - navodi se u zahtevu.

Predsednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do 1. maja sastavi izveštaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti lečenja.

Mišljenje srpskih lekara koji su posetili generala Ratka Mladića u zatvoru u Hagu, kao i stav ministra pravde Nenada Vujića, jeste da mu u zatvorskim uslovima nije omogućeno adekvatno lečenje.

Vujić je naglasio za beogradske medije da puštanje Mladića na lečenje u Srbiji nije pitanje politike ni presude, već pitanje života, jer bi mu se u Srbiji obezbedila odgovarajuća medicinska nega, što, kako je naveo, nije moguće u zatvorskoj bolnici u Hagu. On je dodao da ga je u ponedeljak posetio u zatvoru u Hagu i da je tada izgledao veoma loše, kao i da su ga u sobu za posete uveli u krevetu.