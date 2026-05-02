Organizacija Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost saopštila je da, kako tvrde, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove krši "Mandelina pravila" zbog odbijanja da se general Ratko Mladić pusti na dalje lečenje van pritvorske jedinice

U saopštenju ove organizacije navode da je zdravstveno stanje generala ozbiljno i da bi, prema njihovim tvrdnjama, trebalo omogućiti nastavak lečenja uz garancije nadležnih institucija.

Generalni sekretar organizacije Mario Spasić, izneo je niz kritika na račun Grasijele Gati Santane, predsednice Mehanizma, tvrdeći da se zanemaruju medicinski izveštaji i pravni standardi.

- Predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana na najgrublji način krši odredbe Standardnih minimalnih pravila UN za postupanje sa zatvorenicima (Mandelina pravila), jer odbija da na kućno lečenje pusti smrtno ugroženog generala Ratka Mladića, uprkos medicinskim izveštajima i uprkos garancijama Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske - naveo je Spasić.

Iz ove organizacije pozivaju Mehanizam da postupi u skladu sa međunarodnim pravilima i omogući, kako navode, adekvatno lečenje.

- Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu potpuno ignoriše medicinske činjenice i nastavlja da sprovodi agresiju nad osobom čiju zdravstvenu negu ni dosad nisu uspeli da održe, što je dovelo do smrtnog ugrožavanja života generala Ratka Mladića. I "Mandelina pravila", ali i Povelja Ujedinjenih nacija flagrantno se krše od strane Mehanizma suda u Hagu. Pozivamo Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu da primeni odredbe obavezujućih pravnih akata Ujedinjenih nacija i hitno na slobodu puste generala Ratka Mladića, kako bi nastavio lečenje tamo gde porodica zahteva - zaključuje generalni sekretar Spasić.

Podsetimo, general Ratko Mladić danas je doživeo još jedan moždani udar.

- Javili su mi iz Haga da su ga ponovo prebacili u bolnicu, izgleda da je ponovo imao moždani udar. Imao je simptome, javiće mi dalje kako se bude razvijala situacija - rekao je generalov sin Darko Mladić za ATV.

Porodica i advokati Ratka Mladića navode da je zdravstveno stanje generala pogoršano i da se očekuje odluka o mogućem humanitarnom puštanju, dok sud i dalje razmatra medicinske izveštaje i podneske.

Još uvek nije doneta odluka Mehanizma u Hagu o zahtevu porodice i advokata generala Ratka Mladića da, zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja, bude prebačen na lečenje u Srbiju, izjavio je juče njegov sin Darko.