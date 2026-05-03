Slušaj vest

Trojica američkih kongresmena predstavili su Predstavničkom domu inicijativu da se tzv. Kosovo integriše u NATO, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će se Srbija boriti protiv tih pokušaja i podsetio da četiri članice Alijanske nisu priznali samoproglašenu nezavisnost južne srpske pokrajine.

Predsednik Vučić je povodom ovoga kazao da je Priština to već radila i preko Hrvatske i Albanije, koje su članice NATO-a, kroz svoj vojni savez.

- Mi ćemo uskoro imati važne vežbe sa njima (NATO). Razgovaramo sa njima, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se tako nešto ne dogodi. Ne zaboravite da postoje četiri zemlje koje su članice NATO, kao što je pet članica u EU koje nisu priznale Kosovo. Ne vidim kako bi to moglo lako da prođe, ali da sačekamo da vidimo - rekao je Vučić novinarima nedavno u Pančevu.

Politikolog Ognjen Gogić objašnjava za Kurir da Amerika nikad nije krila da je njihova želja da tzv. Kosovo jednog dana uđe u NATO, ali da to trenutno nije na dnevnom redu iz mnogobrojnih razloga.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Jedna od problematika je to što Kosovo nema vojsku, jer nemaju prava da je imaju. Imaju takozvane Kosovske bezbednosne snage (KBS) i samim tim ne ispunjavaju standarde NATO. Plus, smatram da bi se ove četiri članice, koje ne priznaju ovu lažnu državu, takođe se snažno protivile tome. Kongresmeni koji su predstavili tu rezoluciju na neki način kucaju na "otvorena vrata", ali su to radili i radi privlačenja pažnje na sebe, iako neko lobiranje takođe nije isključeno. Američki zvaničnici su otvoreno pričali da je ideja da tzv. Kosovo jednog dana uđe u NATO. Međutim, to pitanje sada nije na dnevnom redu i sumnjam da će se razmatrati u bliskoj budućnosti, jer i NATO mora da prođe kroz odrređenu transformaciju, vidimo da i cela Evropa prolazo kroz istu - objašnjava Gogić.

Bezbednosni stručnjak Drizan Šalja izjavio je da sporazum Kosova, Albanije i Hrvatske nije koordinisan na klasičan način sa svim članicama Natoa, već je nastao kao rezultat direktne komunikacije između Pentagona i Londona, što je dalo "zeleno svetlo“ za uključivanje Prištine u taj format saradnje, preneo je Kljan Kosova.

Foto: Youtube Printscreen

Šalja je naveo da je vojna saradnja Kosova, Albanije i Hrvatske deo šireg koncepta „vojne regionalizacije“.

Sporazum o saradnji je, kako kaže, povezan sa takozvanim modelom „NATO 3.0“ i nije nastao slučajno, iako je u početku postojao skepticizam unutar Alijanse.

- Kada je sporazum objavljen, čak i unutar Natoa bilo je skeptičnih mišljenja, zašto bi se tako nešto dogodilo. Zato što se nije dogodilo u prepisci sa svim članicama, već na direktnoj liniji između Pentagona i zvaničnog Londona koji su dali zeleno svetlo da Kosovo, iako nije članica Partnerstva za mir, treba da bude sastavni deo ovog sporazuma sa dve članice Natoa, u bilateralnom sporazumu, čak i trilateralnom u vojnom aspektu. Već imamo bilateralni sporazum sa Albanijom, upravo u slučaju povrede teritorije Kosova, da se isključi iz Člana 5 Natoa i da interveniše snagama za podršku bezbednosnim snagama Kosova - rekao je Šalja za Klan Kosova, a prenosi Kosovo online.