Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u program Informer TV, gde govori o svim važnim temama, te je govorio i o priznanju Jelene Obućine da je N1 plasirao dezinformaciju o mrtvom dečaku iz Valjeva.

- Oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su govorili da je dete preminulo. Oni su odmah znali da je to bila gnusna i strašna laž, dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo i za zvučni top, kao što smo dobili za Jovanjicu. Na kraju je Jelena Zorić rekla da je laž, onda odjedanput tišina. Tri godine ste obmanjivali narod, pa ćemo da nastavimo s drugim neistinama. Meni je važno da se zna čime su se služili. Oni su znali istog dana da su lagali, zato su izmislili privatnu bolnicu. Posebno ne vodite dete po omanjim privatnim klinikama - rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Jelena Obućina

Podsetimo, slučaj iz avgusta prošle godine silno je uznemirio javnost, a odnosio se na širenje lažne vesti blokaderske N1 o navodnoj smrti 16-godišnjeg dečaka iz Valjeva.

Ta informacija se munjevito proširila društvenim mrežama i odmah izazvala političke reakcije, snažne emocije i uznemirenje građana, iako se u startu moglo naslutiti da je - potpuno netačna, budući da ni u jednom trenutku nije objavljen identitet dečaka koji je navodno preminuo! A razlog zašto nije objavljen je prilično jednostavan - prosto zato što takav događaj nije postojao, kao ni dečak, što su kasnije utvrdile nadležne intitucije.

Ubrzo su, međutim, morali da prekinu sa takvom retorikom jer su usledili i zvanični demantiji: nije bilo preminulog deteta, nije postojao smrtni ishod, niti je zdravstveni sistem imao ikakav takav slučaj! Sada je voditeljka blokaderske televizije Nova S Jelena Obućina priznala je da je N1 lagao da je policija u Valjevu ubila dečaka.

- Jedan od većih problema na primer gde je bila greška naših medija, to je uključenje jednog od naših kolega koji je neproverenu informaciju u Valjevu nakon onih velikih, silnih nemira, on je negde čuo ili mu je neko rekao ili tako nešto da je povređeno to dete. To je to dete koje Vučić stalno pominje - rekla je ona.