Poslednje dve godine rada Ministarstva spoljnih poslova Srbije na čelu sa ministrom Markom Đurićem obeležene su posvećenim radom, jačanjem partnerstava i doslednim zastupanjem interesa Srbije i njenih građana širom sveta.

- Kroz aktivnu diplomatiju, otvoren dijalog i odgovornu politiku, nastavljamo da gradimo mostove saradnje i unapređujemo položaj naše zemlje na međunarodnoj sceni - poručuju iz MSP i naglašavaju da je svaki vođeni razgovor sa svetskim zvaničnicima bio samo u nacionalnom interesu, a svaki napravljen korak u službi građana Srbije.

- U svetu koji se stalno menja, jedno ostaje isto - potreba da budemo prisutni. Negde se otvaraju vrata. Negde se grade poverenja i partnerstva. Danas se svuda čuje glas Srbije. Rukovanja koja otvaraju prostor za dijalog. Razgovori koji povezuju interese i ljude. Partnerstva koja se grade i traju. Iza svakog susreta stoji neko kome je ta veza potrebna - poruka je Ministarstva spoljnih poslova. 

Iz MSP-a takođe naglašavaju da diplomatija nije samo između država, već i između ljudi.

- Zato je svaki korak za naše građane. I svaki razgovor u službi nacionalnih interesa - navodi se povodom dve godine od dolaska Marka Đuruća na funkciju ministra spoljnih poslova Srbije.

Dodaje se i da je Srbija aprila 2025. godine uvela mogućnost izdavanja digitalnih dozvola za putovanje (viza C), čime je strancima u velikoj meri olakšan i ubrzan proces dobijanja elektronske vize.

Aktivnosti Ministarstva i srpske diplomatije obeležili su i letovi za evakuaciju građana iz ratom zahvaćenih područja.

