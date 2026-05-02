SKLONITE SE OD BUDALA, PAMETNIJI POPUŠTA! Vučić: To su naše zabludele sestre i braća, vratiće se oni na pravi put, kada prestane iz tih medija kampanja laži
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje simpatizerima SNS: "Sklonite se od budala, pametniji popušta".
Govoreći o blokaderima i njihovom nasilju, predsednik Vučić kaže:
"Ja molim naše simpatizere kada vidite da je neko budala, a ima ih koliko hoćete, kao da je centrala za budale ovde, kada ih vidite, samo ućutite, pustite ih neka kažu to svoje, pametniji popušta, pokažite da smo iznad njih. Mi hoćemo mir. Na kraju, to su naše zabludele sestre i braća, vratiće se oni na pravi put, kada prestane iz tih medija kampanja laži".
Podsetimo, predsednik Vučić je danas, obraćajući se na TV Informer, rekao "Moje je da brinem o Srbiji" i, govoreći o nasilju blokadera u Magliću dodao:
"Ne mogu da kažem da uzvratite, uvek ću da molim da ne uzvrate. Kao što vidite, to je sve mali broj ljudi ali uvek su veoma nasilni, to su radili i u Resniku, svuda, na svakom mestu. Ja zato ponavljam tamo gde ima naše krivice, meni nije teško da to kažem. U Magliću dolazi iz kriminalnih blokaderskih struktura. Postoji ogroman broj onih što su u kriminalu, drogi, ovom ili onom poslu. Da ovako spaljuju automobile, to su kriminalci i siledžije. Ovi ljudi nisu u stanju da prihvate istraživanja na normalan način".