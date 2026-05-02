Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje simpatizerima SNS: "Sklonite se od budala, pametniji popušta".

Govoreći o blokaderima i njihovom nasilju, predsednik Vučić kaže:

"Ja molim naše simpatizere kada vidite da je neko budala, a ima ih koliko hoćete, kao da je centrala za budale ovde, kada ih vidite, samo ućutite, pustite ih neka kažu to svoje, pametniji popušta, pokažite da smo iznad njih. Mi hoćemo mir. Na kraju, to su naše zabludele sestre i braća, vratiće se oni na pravi put, kada prestane iz tih medija kampanja laži".

Podsetimo, predsednik Vučić je danas, obraćajući se na TV Informer, rekao "Moje je da brinem o Srbiji" i, govoreći o nasilju blokadera u Magliću dodao: