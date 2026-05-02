General Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je danas prebačen u civilnu bolnicu u Hagu jer su lekari sumnjali da je imao moždani udar, potvrdio je generalov sin Darko Mladić.

- Čuo sam se sa ocem i razgovarao sam sa lekarima, vratili su ga u bolnicu pritvorske jedinice. Uradili su mu CT skeniranje i rekli su da ne misle da je bio moždani udar - rekao je Darko Mladić za ATV i dodao:

- Razgovarao sam sa njim i zvučao je manje-više isto kao što je zvučao jutros. Sada čekamo, obećali su da će ostale stvari uraditi tokom sledeće nedelje, tako da bi trebalo da imaju sve rezultate do sredine sledeće nedelje, a onda se nadam da ćemo do kraja nedelje imati to mišljenje njihovih stručnjaka.

Iz onoga što sam razgovarao sa njim i što mi je lekar rekao, nije bio moždani udar. Da li jeste ili ne, videćemo iz dokumenata kada se uradi magnetna rezonanca.

Podsećamo da je Darko Mladić ranije rekao za ATV da je njegov otac prebačen u bolnicu i da "izgleda da je imao još jedan moždani udar".

Mehanizam u Hagu još nije doneo odluku o puštanju Mladića u Srbiju na lečenje

Mehanizam u Hagu još nije doneo odluku o zahtevu porodice i advokata Ratka Mladića da general bude pušten u Srbiju na lečenje zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.

Ističući da nije došlo do promene u zdravstvenom stanju generala, Mladićev sin je rekao da su od podnošenja zahteva 23. aprila porodica i advokati u međuvremenu dobili dozvolu suda da objave veliki deo podneska koji su poslali Mehanizmu.

Darko Mladić je objasnio da je, prema proceduri, taj dokument praktično imao karakter tajnosti dok sudija ne naloži i ne odobri šta se može objaviti.

- Nalog suda o objavljivanju javnog dela podneska stigao je prekjuče, a imali smo rok do danas da to uradimo. Juče smo uradili ono što je trebalo redigovati i oni su to danas objavili - rekao je Mladićev sin.

Prema njegovim rečima, podnesak koji je danas objavljen, koji je praktično podnet juče, je samo javni deo podneska poslatog 23. aprila.

- Međutim, ovde nema ništa novo u smislu da je doneta odluka, već nam je jednostavno dozvoljeno da objavimo veći deo podneska i odobreno nam je da taj podnesak ide u javnost - rekao je Darko Mladić.