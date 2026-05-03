OPŠTA TUČA BLOKADERA ZA PODRŠKU IZ BRISELA! Đilas besan zbog rivala s fakulteta, pa pokazao kakva su FABRIKA LAŽI blokaderski mediji u Srbiji (VIDEO)
Premala je podrška Brisela opoziciji u Srbiji, kako god se ona zvala — bilo blokaderska, studentska — te je u toku opšta borba za "prevlast" nad tom podrškom iz Brisela, kakva god ona bila. Dok se različiti delovi opozicije bore za tu naklonost, u velikoj meri zanemaruju ono što je najvažnije — podršku srpskog naroda, koja im, prema rezultatima poslednjih lokalnih izbora, nedostaje u značajnoj meri.
Dok Srpska napredna stranka polako ali sigurno vrši pripreme za predstojeće izbore, kroz razgovore sa građanima, tribine i otvaranje štandova, blokaderi bez jasnog plana i programa apsolutni fokus su prebacili na podršku iz inostranstva.
Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, u svojoj borbi za tu podršku Brisela, svesno ili ne, ogolio je kakva su zapravo fabrika laži blokaderski mediji.
- Važno je da pričamo istinu. Znate, nije dobro kad sa naše strane postoje ljudi koji ne govore istinu. Nije dobro kada Andreas Šider kaže "Većina u Evropi je za evropski pokret i demokratsku opoziciju", a u naslovu jednog profesionalnog medija piše samo "Studentski pokret". Nije dobro kad neki ljudi koji su isto u opoziciji odu na isti skup u Barselonu, gde sam bio i ja i Marinika i Borko, i kažu 40 delegacija je dalo podršku „Studentskoj listi“. Tamo niko nije pričao o Srbiji, ja da vam kažem. Jedino gde se pričalo je bio panel o Zapadnom Balkanu, gde sam govorio ja, kolega socijaldemokrata iz Makedonije i iz Albanije, i ova Ketlin Van Brempt koja će doći u Beograd, koja je evropski parlamentarac i potpredsednica ove grupe. Znači, moramo da znamo gde smo realno - rekao je Đilas.
Koliko se trude da se dodvore strancima, gde bi im kraj bio kad bi se upola potrudili da ih narod u Srbiji tako podržava...
