SA JEDNE STRANE BITKA ZA SVOJ DŽEP, SA DRUGE BORBA ZA CEO NAROD! Vučić jednom rečenicom matirao blokadere koji traže da Evropa ukine sredstva Srbiji (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se svojom najnovijom objavom na Instagramu, u kojoj je objasnio u čemu se razlikuje politika Srpske napredne stranke (SNS) od politike blokaderske opozicije bez plana i programa, koja za cilj ima isključivo dolazak na vlast po svaku cenu, suprotno volji naroda i uz veštačku podršku sa Zapada.
- Kmetske duše brinu samo za svoj džep, ja brinem za naš narod - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
Vučić je ovim podsetio na svoju izjavu iz Pariza, gde je istakao da su za njega svi građani isti, "i đaci i studenti, ali i bake i deke, majke i očevi".
- Ja hoću da pobeđuje Srbija, da svi pobeđuju, a ne samo studenti. A što se tiče ovih kmetskih duša, što traže da Evropa ukine sredstva Srbiji, to rade samo da bi izlečili svoje lične frustracije. Ali to više govori o njima nego o bilo kome drugom. Takvima koji su se u dijaspori tako pokazali, verujem da naš narod nikada neće verovati - naglasio je tada predsednik.
