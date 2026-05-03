Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se svojom najnovijom objavom na Instagramu, u kojoj je objasnio u čemu se razlikuje politika Srpske napredne stranke (SNS) od politike blokaderske opozicije bez plana i programa, koja za cilj ima isključivo dolazak na vlast po svaku cenu, suprotno volji naroda i uz veštačku podršku sa Zapada.

- Kmetske duše brinu samo za svoj džep, ja brinem za naš narod - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Vučić je ovim podsetio na svoju izjavu iz Pariza, gde je istakao da su za njega svi građani isti, "i đaci i studenti, ali i bake i deke, majke i očevi".

- Ja hoću da pobeđuje Srbija, da svi pobeđuju, a ne samo studenti. A što se tiče ovih kmetskih duša, što traže da Evropa ukine sredstva Srbiji, to rade samo da bi izlečili svoje lične frustracije. Ali to više govori o njima nego o bilo kome drugom. Takvima koji su se u dijaspori tako pokazali, verujem da naš narod nikada neće verovati - naglasio je tada predsednik.