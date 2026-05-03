Slušaj vest

Kafanski blam udarne perjanice blokaderske N1 Žakline Tatalović, kada se saznalo da je deceniju lagala javnost da joj je deda čuveni arhitekta i akademik Nikola Hajdin, ne prestaje da se prepričava u javnosti i na društvenim mrežama gde se građani danima šale na njen račun.

Tatalovićka je sada postala i glavna sprdnja blokadera! Naime, "srodstvo" Žakline Tatalović sa Hajdinom postalo je tema podkasta "Dobar, loš, zao" koji vode blokaderi Nenad Kulačin i Marko Vidojković, a koji su sa urednikom blokaderskog "Danasa" Dragoljubom Dražom Petrovićem komentarisali ovu situaciju rečima da je Žaklina "možda mislila da je unuka one Hajdi", "čak malo liči na Hajdi", ali da je "usvojena unuka"!

Vidojković je otvorio ovu temu konstatacijom da "njihovi mediji ćute" i upitao Petrovića i Kulačina da li je neko od njih "možda unuk Nikole Hajdina"?

Gost Draža Petrović, najpre je pokušao da opravda Tatalovićevu tvrdnjom da je napravila lapsus.

- Nije, nije, video sam ja taj snimak, ona ga je čak i citirala, pokojnog akademika, da je pričao da ni jedna vlast ne voli intelektualce. Baš je bila ozbiljna rasprava - kazao je Kulačin, a Petrović se nadovezao:

- Možda je mislila da je unuka one Hajdi, znaš ona malo liči na Hajdi! I porodica Nikole Hajdina koji su blokaderi su demantovali da je Žaklina Tatalović unuka Nikole Hajdina. Ta priča je potpuno bizarna! Ko u Srbiji, bre, zna ko je Nikola Hajdin? Za uzak krug ljudi, kome je bitno to, da li ti je deda akademik, čuveni mostograditelj.

Vidojković se zatim našalio da je možda ni Žaklina nije znala, pa je tek sad saznala da je "usvojena unuka Nikole Hajdina"!