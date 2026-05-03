Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović bio je gost voditelja Jugoslava Ćosića u emisiji ''Insajder intervju'' na TV Insajder i tom prilikom govorio o predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji i ulozi opozicije u istim.

Voditelj blokaderskih medija pokušao je tom prilikom, kako je i sam naveo, triput od Grbovića da izvuče odgovor na pitanje šta PSG, kao opozicija, radi kako bi motivisala građane da glasaju za njih, na šta Grbović nijednom nije dao konkretan odgovor!

- Ja ću treći put da Vas pitam, dali ste mi odgovor na dva pitanja koja Vam nisam postavio. Postavio sam Vam vrlo jednostavno pitanje. U ovoj zemlji postoje neodlučni ljudi, apstinenti koji ne izlaze na izbore i koji potencijalno mogu biti vaši simpatizeri. Mislim i opozicija i studenti. Ja Vas sve vreme to pitam - šta opozicija radi na tome da motiviše ljude da izađu na izbore, da izlaznost bude veća? Mislim, ne znam kako jednostavnije da Vas pitam...- pokušao je voditelj da dobije odgovor od Grbovića.

Sve je podsećalo na igru ''gluvih telefona'', budući da je Grbović dodao: ''Mislim da se ne razumemo sve vreme''.

Lider PSG je pokazao vidnu nelagodu:

- Ni ja ne znam kako jednostavnije da Vam odgovorim. Potrebno je afirmisati alternativu. I mislim da je ovo što je proevropska opozicija radila je značajno doprinela tome, a nadam se da ono što ste pomenuli za posetu, sastanak, ili kako god, rektora Đokića je pečat tog procesa - rekao je on.

Voditelj je potom upitao: ''Vi ste ta alternativa?'', jedva pokušavajući da zadrži smeh.

Ovo je Grbovića dodatno uznemirilo, pa je pokušao ovako da odgovori:

- Da, mi želimo da budemo alternativa. Ne znam da li to govorite sa podsmehom - poručio je.

- Ne, ja sam Vas pitao za Vaše mišljenje. Dakle, rektor Đokić je bio pozvan tamo i jasno je u ime čije je on govorio - konstatovao je voditelj, na šta se Grbović sam priznao:

- On kaže u ime Univerziteta, ali ne bismo da otežavamo čoveku poziciju više nego što mu već otežavaju - rekao je Grbović.

Voditelj je, zatim, pokušao da dobije još jedan odgovor na pitanje u vezi sa političarem Đokićem:

- On je sigurno pozvan tamo između ostalog i iz političkih razloga, je l? Jer ga Evropska unija prepoznaje...- pokušao je voditelj, ali je Grbović odbio da da direktan odgovor i na ovo pitanje.

- Vi imate više komfora to da radite, nego da mu ja već otežavam - odgovorio je, nakon čega je i sam voditelj digao ruke od bilo kog pokušaja da dobije odgovore od sagovornika.