Slušaj vest

Čovek koji je decenijama u samom vrhu politike, jedan od najiskusnijih političara na domaćoj sceni, Rasim Ljajić, predsednik Socijaldemokratske partije Srbije, danas je gostovao u studiju Kurir televizije, u emisiji "Puls Srbije Vikend".

Tramp, globalna nestabilnost i poruke američke politike

I dalje je veliki deo sveta pod utiskom nedavnih događaja, uključujući i navodni pokušaj atentata na američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u svom drugom mandatu na čelu jedne od najvećih svetskih sila. Postavlja se pitanje kakvu poruku šalju ovakvi događaji, šta govore o bezbednosnoj situaciji u Sjedinjenim Američkim Državama i da li Tramp i dalje uživa stabilnu podršku u američkoj javnosti, imajući u vidu ratove i inicijative koje je pokrenuo.

Rasim Ljajić je prokomentarisao:

- Da vas ništa ne lažem, molim Boga da Tramp ubedljivo izgubi te izbore trećeg novembra ove godine. Ne zato što imam lični odnos prema njemu, već zato što mislim da je to dobro za sve – za region, za nas kao zemlju. Ova nepredvidivost sa kojom se suočavamo, gde ceo svet svakog jutra razmišlja šta će Tramp tvitovati i da li je ustao na levu ili desnu nogu, postaje ne samo opterećujuća, već i veoma opasna. Njegova popularnost je značajno pala u poslednje vreme i verujem da bi njegov poraz bio dobar i za Ameriku i za ceo svet. To ne znači da će svi problemi nestati, ali bi bili u velikoj meri ograničeni.

Rasim Ljajić Foto: Kurir Televizija

Svet na ivici novih sukoba: Istorijske paralele i savremeni konflikti

U odgovoru na pitanje o Donaldu Trampu i njegovoj politici, sagovornik podseća da je tokom predizborne kampanje obećavao brzo okončanje rata između Rusije i Ukrajine, što se nije ostvarilo. Umesto toga, kako navodi, u tom periodu došlo je do dodatne globalne destabilizacije i izbijanja više novih konflikata.

Na pitanje da li bi njegov eventualni poraz na izborima doneo poboljšanje, ocenjuje da ne bi došlo do drastičnih promena, jer je svet već ranije krenuo u pravcu koji smatra pogrešnim. Prema toj proceni, Tramp nije jedini uzrok takvih kretanja, ali je nesumnjivo dodatno ubrzao postojeće procese globalne nestabilnosti.

- Nedavno sam pisao tekst "Svet 1933. i svet danas", u kojem pravim paralele sa periodom pre Drugog svetskog rata i današnjim vremenom. Drugi svetski rat nije počeo odjednom – imali smo napad na Poljsku 1939. godine, zatim na Francusku, Belgiju i Holandiju, i tek nakon toga ceo svet je bio zahvaćen ratom. Danas u svetu imamo 58 manjih ili većih, lokalnih ili regionalnih sukoba i svako ko to minimizira ili ne vidi, plašim se, pravi veliku grešku. Posebno jer imamo posla sa čovekom koji je na čelu najmoćnije države na svetu, koja je ujedno bila simbol demokratije, slobode i ljudskih prava, ali i zemlja koja je u poslednjih 250 godina često učestvovala u ratovima – u 233 godine svog postojanja bila je vojno angažovana. U tom periodu, značajan deo sveta bio je pogođen oružanim intervencijama te države.

Uloga Srbije i značaj međunarodnog prava u savremenim odnosima

Ljajić ističe da ne želi da daje dalekosežne prognoze o tome da li aktuelni globalni sukobi mogu da prerastu u treći svetski rat, ali upozorava na ozbiljne promene u međunarodnim odnosima i slabljenje postojećeg poretka. Navodi da je međunarodno pravo sve manje poštovano, dok su ranije ipak postojale određene granice, institucije i sistem Ujedinjenih nacija koji je održavao neku vrstu ravnoteže i multipolarnosti. Danas, kako ocenjuje, tog balansa više nema i sve više dominira princip sile umesto prava.

Prema njegovim rečima, u takvom okruženju dolazi do situacije u kojoj "jači ima pravo“, što otvara prostor da svaka lokalna sila, ukoliko proceni da je nadmoćna, može da pokrene sukob zbog teritorije, resursa ili energije, bez stvarnih posledica.

Kada je reč o ulozi malih država, naglašava da je jedina njihova zaštita dosledno insistiranje na međunarodnom pravu, suverenitetu i integritetu svih država, bez obzira na političke odnose ili simpatije, kao i jasna osuda svakog oblika nasilja.

O finansijskoj održivosti Partizana

O sportu i aktuelnim dešavanjima u klubu, Ljajić je izjavio da nastoji da sport i politiku ne meša, ali je kratko prokomentarisao i predstojeća dešavanja u vezi sa upravljanjem klubom. Istakao je da pitanje većine na izbornoj skupštini nije suština, već da je cilj da se stavi tačka na spekulacije, licitacije i svakodnevna medijska prepucavanja koja, kako kaže, štete klubu i navijačima. Naglasio je da će skupština biti održana u planiranom terminu, a možda čak i ranije, kako bi se omogućila bolja priprema ekipe i smirila situacija u javnosti. Prema njegovim rečima, svako ima pravo da iznosi predloge i učestvuje u radu skupštine, ali se ne sme dozvoliti da bilo ko van institucija upravlja klubom ili nameće odluke o njegovom rukovodstvu. Dodao je i da je država pomagala klubu u prethodnom periodu kako bi se obezbedilo igranje u evropskim takmičenjima, ali da to ne može biti dugoročna strategija. - Država nam je pomagala u ovih sedam monitoring ciklusa i bez te pomoći ne bismo mogli da igramo evropska takmičenja, ali to nije strategija. Strategija je da klub bude samoodrživ. On to može biti samo ako proizvodi i prodaje igrače na tržištu i to mora da bude glavni izvor finansiranja i funkcionisanja čitavog kluba - zaključuje Ljajić.

Evropska unija, kriza liderstva i perspektiva Zapadnog Balkana u procesu integracija

O ulozi Balkana u savremenim međunarodnim odnosima, uticaju stranih interesa i poziciji Srbije u tom kontekstu, sagovornik ocenjuje da se Evropa i Evropska unija danas suočavaju sa ozbiljnom krizom liderstva i ideja, što je dovelo do političke inferiornosti u aktuelnoj konstelaciji moći.

- Kada sam počinjao da se bavim politikom, pa i pre 15 ili 20 godina, znali smo svakog ministra spoljnih poslova, a da ne govorim o predsednicima država i vlada. Danas imate problem da nabrojite dva ili tri lidera, jer se radi o ličnostima prilično podkapacitiranih sposobnosti, ali to je realnost sa kojom se suočavamo. Mislim da Srbija treba da ostane na putu evropskih integracija i da to bude njen strateški cilj. Evropska unija je ideja koja je donela mnogo svim državama. Od bivših komunističkih zemalja, već 12 je članica EU, i te zemlje su danas bezbednije i razvijenije od onih koje su ostale van Unije. To dovoljno govori da je Evropska unija i dalje dobar model i za demokratski, i za ekonomski i socijalni razvoj.

Na pitanje o mogućnosti zajedničkog ulaska Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ocenjuje da do kolektivnog prijema neće doći.

- Neće biti kolektivnog primanja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. S druge strane, EU želi da pokaže da proces proširenja nije mrtav, jer je očigledno u krizi, a upravo kroz proširenje pokušava da dokaže da nije u krizi. Druge alternative nema.

Politički pragmatizam, saradnja i budućnost na domaćoj sceni

Na pitanje kako odgovara na ocene da je pragmatičan ili oportunista i kakva bi bila budućnost njegove stranke bez saradnje sa Srpskom naprednom strankom, sagovornik ističe da se u politici mora biti realan i vođen konkretnim okolnostima, a ne nerealnim očekivanjima. Naglašava da je važno donositi odluke u skladu sa stvarnim političkim kapacitetima i podrškom na terenu.

- U politici možete biti čak i nerealni, ali ne smete sebi dozvoliti luksuz da ne budete realni. Morate imati obe noge na zemlji. Ako procenim da u nekoj opštini nemamo ni 50 glasova, zašto bih išao samostalno? Trudim se da budem realan čovek i u životu i u politici.

Saradnju sa Srpskom naprednom strankom ocenjuje kao korektnu i dugogodišnju, uz napomenu da će i buduće odluke zavisiti od političkih procena i konkretnih okolnosti.

- Korektno sarađujemo sa Srpskom naprednom strankom već 12 godina. I u budućnosti ćemo donositi odluke u zavisnosti od procena i odluka SNS-a. Još je rano za odluku o parlamentarnim izborima, da li ćemo izaći samostalno ili ne. Razmišljamo o raznim opcijama.

Kada je reč o lokalnom nivou, ističe da je njegova stranka u Novom Pazaru najjača politička snaga već 18 godina, ali i da postoji određeni zamor, zbog čega je potrebno više mladih ljudi uključiti u politički život.

Rasim Ljajić: Evropska unija i dalje najbolji model za ekonomski i demokratski razvoj Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs