Slušaj vest

Blokaderi i njima naklonjeni mediji više puta su pokazali da su spremni na sve, pa čak i na najgrublje obmane, kako bi izazvali sukobe i pokušali da destabilizuju Srbiju!

Ubedljivo najgnusniji primer toga je potpuna izmišljotina o "dečaku u Valjevu koga je 14. avgusta prošle godine policija nasmrt pretukla na protestu", koju je plasirala blokaderska televizija N1. Međutim, laži se kad tad sruše kao kula od karata, a u fantomskom slučaju "ubijenog dečaka" čak je i voditeljka blokaderske televizije Nova S Jelena Obućina priznala da je N1 lagao da je policija u Valjevu ubila dečaka!

Analitičari za Kurir ocenjuju da je laž bila i ostala jedina kampanja blokadera i sredstvo za dobijanje poena kod građana, te da je bila očigledna namera blokadera da izazovu nemir i podstaknu sukobe. Sagovornici su, takođe, saglasni i u tome da su država i njene institucije uspele da zaustave talas koji bi imao ozbiljne posledice po društvo, zahvaljujući brzom razotkrivanju laži i planova blokadera.

Još pre sedam godina, kada je na imanju Jovanjica kod Stare Pazove pronađena veća količina droge, blokaderski mediji su bez dokaza to nazivali "državnom fabrikom droge" i povezivali vlasnika imanja sa Andrejom Vučićem, rođenim bratom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a tek mnogo godina kasnije je novinarka Jelena Zorić priznala da je to bila laž i spin.

Međutim, za vreme najvećeg blokaderskog nasilja, ovakve sramotne, ali pre svega opasne laži postale su sve učestalije. Tako je na red došla laž da je država protiv svojih građana koristila supersonično oružje "zvučni top" na protestu 15. marta, što su demantovali svi državni organi, pa i strani stručnjaci...

Bila je tu i studetkinja Poljoprivrednog fakulteta koja ju je policija navodno "vezivala za radijator", "udarala pištoljem" i "stavljala joj kesu na glavu", a koja se sama oglasila i demamtovala ove tvrdnje i, nažalost još mnogo, mnogo toga...

Analitičari ocenjuju za Kurir da je laž bila i ostala jedina kampanja blokadera i sredstvo za dobijanje poena kod građana.

Politički filozof Dragoljb Kojčić kaže za Kurir da kada je čak blokaderima jasno da građani Srbije sve bolje žive, onda laž postaje jedino sredstvo borbe za svrgavanje vlasti.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

- Već od samoga početka opozicionih i blokaderskih protesta, za koje su koristili nesreće koje su dogodile u Srbiji kao okidač, bilo je jasno da blokaderi i opozicija nemaju nikakav program ni kompetentnost da vode zemlju, ali su alavi na pojedinačne karijere kako bi se dokopali vlasti, ili su alavi na novac koji lopatama dobijaju iz inostranstva za rušenje sopstvene zemlje. Pošto čak ni Jelena Obućina nije mogla da sakrije da Srbija i njeni građani koracima od sedam milja podižu svoju ekonomsku situaciju, onda je laž preostala jednio sredstvo borbe. Da se podstimo i navodno mrtvog dečaka u Valjevu, i navodno prebijenih studenata, i "zvučnog topa" koji nije koršićen, nekakvog opasnog gasa koji je navodno pušten na građane... Ali još žalosnije od tih laži, je što su se istoj metodologiji priklonili i pojedini mediji i prenebregli profesionalnu obavezu da uvek izveštaju objektivno, promtno i istinito - govori Kojčić i podseća na zanimljiv primer:

Vučić: Istog dana su znali da je to gnusna laž, dobićemo i druga priznanja... I predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je nedavnoi o priznanju Jelene Obućine da je N1 plasirao dezinformaciju o mrtvom dečaku iz Valjeva. - Oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su govorili da je dete preminulo. Oni su odmah znali da je to bila gnusna i strašna laž, dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo i za zvučni top, kao što smo dobili za Jovanjicu. Na kraju je Jelena Zorić rekla da je laž, onda odjedanput tišina. Tri godine ste obmanjivali narod, pa ćemo da nastavimo s drugim neistinama. Meni je važno da se zna čime su se služili. Oni su znali istog dana da su lagali, zato su izmislili privatnu bolnicu - kazao je Vučić.

- Parigmatično je izveštavanje opozcione novinarke iz Novog Sada kada je pokušano da se u prostorijama SNS spale živi ljudi, a koja je to pripisala "mirnim posmatračima" i kazala da "sve protiče mirno, osim što već dobrih pola sata traje razbijanje prostorija SNS#. Očigledno je, kao finalni zaključak u analizi opozicije u svim njenim oblicima, od stranaka, tzv. studenata do ambicizonih pojedinica poput Vladana Đokića i par glumaca, da ozbiljna Srbija zna da je demokratija njen najviši interes i da će na sledećim izborima građani pokazati šta misle o grupacijama čija je jedino pravilo - da lažu sopstveni narod. Kakva bi nazovi politčka konfiguracija vodila ovu zemlju u ovako složenim međunarodnim, političkim, geopolitčkim i ekonomskim teškoćama - za to više nije potrebno ni ekspertsko mišljenje, to će građani na izborima najbolje da pokažu i bace blokadere i opoziciju na smetlište istorije, zajedno sa njihovim lažima.

Analitčar Marko Matić kaže da je licemerno što se blokaderi navodno zalažu za demokratizaciju, ali se koriste ovakvim metodama u želji da osvoje vlast.

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

- Očigledno je da tzv. "studenti" u politiku ulaze bez programa i imena skriveni iza misterioznih plenuma. Licemerno je to što se oni navodno zalažu za demokratizaciju, a narušavaju princip transparentnosti kao jedan od osnovnih i temeljnih principa demokratije. Međutim, kao što svaka igra ima početak i kraj, jasno je da će raspisivanje izbora isterati na čistac i sve nepoznanice vezane za ovu političku opciju i to će do kraja ogoliti njihove stvarne namere koje se svode na osvajanje vlasti - ocenjuje Matić.