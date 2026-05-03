Tokom konferencije Ana Brnabić će održati niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenata evropskih zemalja
PREDSEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE NA KONFERENCIJI U KOPENHAGENU: Brnabićeva večeras gost na prijemu kod kralja Danske, sutra otvara konferenciju sa liderima EU!
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbiјe Ana Brnabić učestvovaće na Konferenciјi predsednika parlamenata Evropske uniјe i zemalja kandidata u Kopenhagenu, prestonici Danske.
Brnabić će večeras biti gošća na priјemu, na kome će učestvovati i kralj Danske Frederik Deseti.
Zvanično otvaranje dvodnevne Konferenciјe planirano јe za sutra u 9:30 časova, a tokom posete Kopenhagenu, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić održaće niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenata evropskih zemalja.
