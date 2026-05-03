Lider SNS Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Iks o aktuelnoj temi studentskih blokada gde je poručio da je pogrešno sve studente svrstati u isti koš.

Prema njegovim rečima, radi se o političkom, a ne studentskom pokretu, bez obzira na naziv pod kojim bi eventualno nastupili.

- Ta priča da su svi studenti blokaderi je apsolutno netačna. Imate najveći broj studenata koji ne učestvuju u tome. Sad imate par stotina njih, ili hiljadu koji su u blokaderskom i političkom pokretu i onda su monopolizovali ime studenti i sad su svi studenti otprilike blokaderi, nije tačno. Tako da će to biti politička, a ne studentska lista, kako god se zvala. Mogu da je nazovu kako god žele jer to je politička lista.

U videu koji je objavio, spomenuo je pojedince za koje smatra da ne predstavljaju tipične studente, navodeći da je teško takve ljude predstaviti kao deo studentske populacije, aludirajući, između ostalih na Zdenka Tomanovića.

- Teško da možete reći da je Zdenko Tomanović student, a teško možete reći da je Đokić mlađi od Vučića - rekao je Vučević.

Podsetimo, Vučević je najoštrije osudio brutalne napade blokadera koji su se dogodili u selu Maglić u opštini Bački Petrovac i pozvao institucije da hitno reaguju.

- Usred noći zapaljen je automobil Srđana Simića, predsednika opštinskog odbora SNS u Bačkom Petrovcu i to u dvorištu njegove kuće. Drugim članovima naše stranke izbušene su gume na automobilima. U samom centru opštine u Bačkom Petrovcu ispisali su blokaderske grafite na raskrsnici i napali naše stranačke prostorije. Ovo je ozbiljan alarm za celo društvo! Oni ulaze u porodične kuće i dvorišta naših članova, pale automobile, napadaju njihovu privatnu imovinu, ostavljajući poruku - ako niste sa nama, možemo i da vas ubijemo - napisao je Vučević u objavi na svom nalogu na Iksu.

On je dodao da te "samozvane elite okupljene oko takozvanih studenata i potpomognuti Šolakovim medijima, brutalnim nasiljem nad članovima SNS dokazuju da su prljavi promoteri blokaderskog nasilja i fašizma u Srbiji".