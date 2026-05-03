MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI O BLAGOJU JOVOVIĆU: "Povratak nije provokacija već ispravljanje istorijske nepravde" (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da "povratak Blagoja Jovovića nije provokacija, već čin poštovanja i podsetnik da istina ne može zauvek da se prećuti".
- Oni koji napadaju Blagoja Jovovića zapravo pokušavaju da odbrane Antu Pavlovića. Zašto su oni tako burno reagovali? Zato što znaju da povratak Blagoja Jovovića u Srbiju je ispravljanje nepravde i otvaranje jedne bolne teme o kojoj smo mi decenijama ćutali, verujući da ako budemo ćutali stvorićemo osnove za suživot Srba i Hrvata. Mi te teme nismo otvarali zbog bratstva i jedinstva u koje smo očigledno jedino mi Srbi verovali. Povratak Blagoja Jovovića nije provokacija, nego naša potreba da odamo priznanje nekome ko je bio svestan žrtve koju preuzima na svoja pleća i progonio one koji su se pacovskim kanalima skrivali u Argentini, a koji su direktno odgovorni za zločine nad srpskim narodom u NDH - rekla je ministarka i dodala:
- Poruka je bila: "Znamo gde ste, znamo šta ste učinili". Posebno ta poruka, zašto je ističem, nije bila slučajna, jer činjenica da je on atentat na Pavelića izvršio 10. aprila kada su oni slavili 16. godišnjicu od osnivanja tzv. NDH. Blagoje Jovović će se u Srbiju vratiti voljom njegove porodice i, mogu da kažem, tragom istorijske pravde.
