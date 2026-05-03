Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić boravi u Danskoj, u Kopenhagenu, a večeras je prisustvovala na prijemu kod kralja Danske Frederika Desetog, uoči Konferencije predsednika parlamenta zemalja članica i kandidata EU.

Ona se tokom prijema srela i sa Klodom Vizelerom, predsednikom parlamenta Luksemburga, kao i sad PR Senata Belgije Vinsentom Blondelom.

Brnabić će u u Kopenhagenu učestvovati na Konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata.

Zvanično otvaranje dvodnevne Konferencije planirano je za sutra u 9:30 časova, saopšteno je parlamenta. Tokom posete Kopenhagenu, Brnabić će imati niz bilateralnih sastanaka sa predsednicima parlamenata evropskih zemalja.

