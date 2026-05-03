"VELIKA MI JE ČAST" Brnabić gošća kralja Danske Frederika Desetog: Hvala Vam na srdačnom gostoprimstvu i divnom prijemu (FOTO)
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić bila je gost gošća kralja Danske Frederika Desetog.
Brnabić se tim povodom oglasila putem svog Instagram profila.
"Velika mi je čast što sam ponovo imala priliku da budem gošća kralja Danske Frederika Desetog. Hvala Vam na srdačnom gostoprimstvu i divnom prijemu.
Radujem se sutrašnjoj konfereniciji u Kopenhagenu i prilici da nastavimo da radimo na ubrzanju naših evrointegracija.", poručila je Brnabić u objavi na Instagramu.
