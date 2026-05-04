U emsiji "Utisak nedelje" na blokaderskoj Nova S, gostovali su Ognjen Radonjić profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sanja Fric, docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vladimir Obradović, profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, koji su komentarisali aktuelne političke teme, kao i potencijalnu promenu aktuelne vlasti.

Obradović je tom prilikom odgovorio na pitanje Olje Bećković - kako se dolazi do smene vlasti i istakao da su male šanse da do te promene dođe.

- U Srbiji teško. Ja sam duboko uveren da je većina građana ove zemlje protiv ove vlasti, ali u jednoj utakmici ne pobedi uvek bolji tim. Ima mnogo faktora koji na to utiču.

Tom prilikom se telefonom uključio i gledalac koji je odgovorio na isto pitanje voditeljke i istakao da postoje ljudi koji imaju volju i želju za krvlju.

- Najveći broj ljudi koji je za smenu vlasti smatra da je vlast prešla liniju kada bi mogla da uradi ono što je uradio Orban ili Boris Tadić. Na svu našu žalost, znači ovde na kraju će da se završava sa obračunima. Sa jedne i sa druge strane ima dovoljno ljudi koji imaju želju i volju za krvlju - rekao je gledalac.

Nakon toga, uključio se drugi gledalac koji se obrušio na opoziciju, jer odbijaju da daju podršku "studentskoj listi".

- Prateći vaše ranije emisije, ne mogu da se otmem utisku da svi vaši gosti iz tabora opozicije neće da ustupe glasove studentima, nego se grčevito bore za svoju stolicu u Skupštini. To je onako degutantno - poručio je on.