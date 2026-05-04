Slušaj vest

Sanja Fric, docent Građevinskog fakulteta u Beogradu sinoć je gostovala u emisiji ''Utisak nedelje'' kod voditeljke Olje Bećković, i tom prilikom je priznala da "oštećenja na nadstrešnici u Novom Sadu nisu bila vidljiva golim okom", već da je trebalo uraditi dodatne provere!

- Takva konstrukcija je specifična i to javnost treba da zna. Oštećenja koja su postojala unutar tih zatega nije moguće videti golim okom. Znači, to bi podrazumevalo destruktivne metode pregleda te konstrukcije. Znači, da se spusti ta nadstrešnica, pa da se razbiju betonske obloge, da se pogleda kakvo je stanje - rekla je Fric.

Fric je od 2018. godine bila član Državne revizione komisije koja je čak tri puta dala pozitivnu reviziju na projekte rekonstrukcije i modernizacije brze pruge Beograd - Subotica, koji su uključivali i Železničku stanicu Novi Sad. Kao članica Državne revizione komisije, u kojoj je bio i Vladan Đokić, Sanja Fric je imala mogućnost da od projektanta zahteva objašnjenja, predlaže izmene pojedinih rešenja ili traži dodatna ispitivanja. Ključno je da bez pozitivnog izveštaja Revizione komisije nije moguće dobiti građevinsku dozvolu, što znači da je ova komisija svojim odlukama i potpisima praktično garantovala da je projekat, kojim su izvršeni radovi na Železničkoj stanici u Novom Sadu, tehnički ispravan i bezbedan za izvođenje.

Podsetimo, advokat i lider Narodne stranke Vladimir Gajić, je posle emisije na svom nalogu na Iksu napisao da "nije ni sumnjao da Olja Bećković neće imati hrabrosti da pita docenta Fric zašto je glasala za sve projekte rekonstrukcije brze pruge, uključujući i Železničku stanicu Novi Sad, kao član Državne revizione komisije"?

- A kako da pita kada bi isto pitanje morala da postavi još jednom članu Državne revizione komisije Vladanu Đokiću - rekao je Gajić.

On je dan ranije, da podsetimo, takođe na Iksu napisao da je "siguran da će je Olja Bećković pitati kako je od 2018. godine bila član Državne revizione komisije koja je tri puta dala pozitivnu reviziju na projekte rekonstrukcije i modernizacije brze pruge Beograd - Subotica koji su uključivali Železničku stanicu Novi Sad".

- Kao član Državne revizione komisije Sanja Fric imala je obavezu da traži od projektanta obrazloženja, da traži promenu nekih rešenja ili dodatna ispitivanja. Ništa od toga nije uradila osim što je glasala za. I ona, i Vladan Đokić, takođe član Državne revizione komisije - napisao je advokat Gajić.

Advokat Gajić podsetio je da je upravo Sanja Fric sa studentima blokirala fakultet dok su u toku važni infrastrukturni projekti, a istovremeno nije odgovorila na pitanja u slučajevima za koje joj je bilo dato poverenje.

- Umalo da zaboravim, Vučić je juče najavio početak izgradnje Moravskog koridora. Da li je slučajno Sanja Fric u sred protesta, dok je blokirala fakultet, sa kolegama sa njenog fakulteta projektovala ovu saobraćajnicu? Studenti protestuju, profesori ne primaju plate a Sanja Fric projektuje za državu protiv koje javno govori. Vrlo zanimljivo - zaključio je Gajić uz fotografije dokumenata.