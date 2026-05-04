Profesor Milo Lompar je u nedavnom gostovanju u podkastu ''Catena mundi'' ponovo govorio o političaru Vladanu Đokiću, tvrdeći da aktuelnog rektora i njegovu listu podržavaju zapadni centri moći i nevladine organizacije.

Lompar je naglasio da svoje stavove ne temelji na ličnim interpretacijama, već na konkretnim činjenicama i analizi medijskih izveštaja.

Govoreći o akterima koji stoje iza podrške Đokiću, Lompar je jasno istakao da ona dolazi iz inostranstva.

- Ja sam rekao vrlo precizno, može to da se sve čuje. Podržavaju ga strani činioci - izjavio je profesor.

Kao primer takvog uticaja naveo je pisanje nemačkih medija, ističući da ga ''Frankfurter algemajne cajtung 4. jula izdvaja''.

Osim stranih faktora, osvrnuo se i na podršku koju Đokić ima u pojedinim domaćim medijima i organizacijama, uz napomenu da se slični stavovi mogu pronaći i u drugim izvorima.

- Isto to se piše i u "Manekenima laži". Pa ga "Peščanik" izdvaja. To je, dakle, ova građanski orijentisana struktura medija - objasnio je Lompar.

Zatim je povezao ove elemente u širi kontekst medijske i logističke podrške.

- Dakle, imate s jedne strane strane činioce, imate s druge strane ovaj nevladin sektor. Pogledajte kako pominju, znači podržavaju čoveka - naglasio je profesor Lompar.

Na kraju je istakao da njegove izjave ne predstavljaju vrednosni sud niti političku ocenu rektora Đokića, već, kako kaže, neutralan prikaz činjenica.

- To nije ni dobro ni loše za njega, to je prosto elementarna činjenica. Ja nisam to tumačio. Ja sam to prosto samo opisao - zaključio je Milo Lompar.

Profesor Lompar je, podsetimo, nedavno gostovao u ''Utisku nedelje'' gde je odgovarao na pitanje voditeljke Olje Bećković - da li je upravo Đokić predsednički kandidat koji objedinjuje sve i koji bi mogao da bude stub referendumske atmosfere?

- Znate kako, on se na neki način jednom snažnom akcijom malo evropskih činilaca, malo naših građanski orijentisanih medija podigao na taj nivo. S druge strane, trpi snažnu kritiku državnih i u izvesnom smislu nacionalno orijentisanih. Tako da je on u tom jednom međuprostoru, ostaje da se vidi kad i kako će to na kraju izledati. Mnogo zavisi od ukupnog sastava koji će moći da se definiše. On je u ravnoteži onih koji su za njega i protiv njega - rekao je Lompar.