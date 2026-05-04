„Republika Srbija će u ovoj godini usvojiti Zakon o nestalim licima i ispraviti višedecenijsku i istorijsku nepravdu“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je u Narodnoj Skupštini Srbije otvorila izložbu „Sećanja“, posvećenu nestalim i poginulim Srbima u ratovima iz 90-tih godina.

Ona je naglasila da će ovaj zakon sistemski urediti prava porodica nestalih, ojačati institucionalnu podršku u potrazi za istinom, ali i omogućiti pravičnu i dostojanstvenu materijalnu naknadu porodicama koje već decenijama nose teret gubitka, neizvesnosti i čekanja.

„Nijedna naknada ne može nadomestiti izgubljeni život, zagrljaj, reč ili uspomenu, ali država mora da pokaže da razume, da pamti i da stoji uz one koji su najveću cenu već platili. Srbija neće odustati od traganja za istinom, od prava porodica da saznaju sudbinu svojih najmilijih i borbe da svaka žrtva dobije ime, grob i dostojan pomen“, istakla je.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Na izložbi „Sećanja“ nalaze se ukupno 32 slike koje prikazuju priče porodica nestalih Srba iz Hrvatske, kao i priče porodica kidnapovanih i nestalih sa Кosova i Metohije.

Prema evidencijama udruženja, i dalje se traga za oko 1.500 nestalih Srba iz Hrvatske i oko 500 nestalih sa Кosova i Metohije.

„To nisu brojevi. To su ljudski životi. To su imena. To su sudbine. I to je naša trajna obaveza“, istakla je Đurđević.

Naglasila je da posebno značenje ima činjenica da je ova izložba u martu ove godine predstavljena i u zgradi Ujedinjenih nacija u Ženeva. Кako je navela, to pokazuje da istina o stradanju našeg naroda, ali i univerzalna poruka dostojanstva i sećanja, nalazi put do međunarodne javnosti.

Porodicama nestalih je poručila:

„Niste sami. Vaša borba je i naša borba, a vaš bol je deo kolektivnog pamćenja našeg naroda.“

Izložbu „Sećanja“, koja će trajati do ponedeljka, 11. maja 2026., organizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Udruženjem porodica nestalih i poginulih lica „Suza” i Udruženjem kidnapovanih i nestalih lica na Кosovu i Metohiji.

Otvaranju izložbe prisustvovali su predsednik Кomisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović, predstavnici i članovi pomenutih udruženja i predstavnici Ministarstva i drugih institucija.