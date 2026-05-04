Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa predsednikom Senata Belgije Vinsentom Blondelom o napretku Srbije na evropskom putu.

Brnabić, koja se sastala sa Blondelom na marginama Konferencije predsednika parlamenata EU i zemalja kandidata u Kopenhagenu, navela je na Instagramu da Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama.

- Na marginama Konferencije predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata, sastala sam se sa predsednikom Senata Belgije Blondelom. Razgovarali smo o napretku Srbije na evropskom putu i važnosti procesa zasnovanog na zaslugama i merljivim reformama, uz ravnopravan tretman svih kandidata. Srbija ostaje čvrsto posvećena evropskim integracijama, u prvom redu zbog bolje budućnosti svih naših građana - navela je Brnabićeva.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, podsetimo, bila je gošća kralja Danske Frederika Desetog i najavila u Kopenhagenu nastavak rada na evrointegracijama.