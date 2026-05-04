Gordana Janićijević je već obavljala tu funkciju, a novi mandat trajaće joj šest godina.

Važna tema u svakoj evropskoj zemlji, pa i našoj. Ali za razliku od ostalih gde bi ona uzbuđenje izazvala prvenstveno u pravosuđu i tamošnjim profesionalnim krugovima, kod nas je u blokaderskim medijima postala predmet bezočnih laži među kojima je prednjačila ona da Srbija gasi i zatvara kancelariju Evrodžasta, kao da je to nečija prćija a ne međunarodna organizacija?!

Kao da Srbija može tek tako, kako joj se ćefne, da zatvori ili ugasi kancelariju jedne međunarodne organizacije sa čijim osnivanjem nema ama baš nikakve veze.

Bez stida i srama, ali ni odgovornosti, blokaderski mediji donedavno su pisali i kako je kancelarija Srbije u Evrodžastu ispražnjena i zakatančena, a sasvim jednostavna istina bila je ta da je tužiteljki prosto istekao mandat u toj instituciji, a da je danas, eto, ponovo izabrana!

"Zatvorena kancelarija Evrodžast Srbije u Hagu: Tužiteljka Janićijević žrtva igre moći u Srbiji", glasio je naslov na N1 iz marta ove godine, kao samo jedan od sličnih na tu temu, a poput onog na Novoj S koja je objavila sledeću tezu: "Odlična vest za mafiju, 200 predmeta pod znakom pitanja: Kancelarija Srbije u Evrodžastu ugašena, iz Vrhovnog tužilaštva objašnjavaju šta to u praksi znači".

Naime, na današnjoj sednici VST Usvojen je dnevni red na kojem je i odluka o pravovremenom upućivanju javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Odlučivalo se i o privremenom upućivanju javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za ratne zločine, kao i o privremenom upućivanju javnih tužilaca u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Takav dnevni red, na kojem je bila i stavka i da se tužiteljka Janićijević vrati u Evrodžast, podržao je i ministar pravde Nenad Vujić.