Slušaj vest

Vanredni parlamentarni izbori, koje je najavio Aleksandar Vučić, već nedeljama su u fokusu političke javnosti. Kao mogući termini pominju se sredina jula ili jesen, a konačna odluka, kako je poručeno, zavisiće pre svega od geopolitičkih okolnosti i procene državnih interesa, a ne od političkih pritisaka.

Predsednik je naglasio da su stabilnost zemlje i međunarodni faktori ključni u donošenju odluke, ističući da se izbori ne raspisuju prema pojedinačnim željama, već onda kada je to najpovoljnije za državu.

U međuvremenu, političku scenu dodatno opterećuju tenzije i optužbe za širenje dezinformacija, uključujući i nedavni slučaj lažne vesti o navodnom ubistvu dečaka u Valjevu. U takvoj atmosferi, predstojeći izbori nameću se kao važna prekretnica na kojoj bi građani mogli da odluče između nastavka politike kontinuiteta i stabilnosti ili promene političkog kursa.

Predsednik poslaničke grupe "Mi - glas iz naroda", Branko Pavlović, ocenio je da vladajuće strukture imaju pravo da određuju datum izbora.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o tvrdnjama kako "nema dovoljno poverenja u izborni proces", kao rešenja predložio je uvođenje unapređenog obrasca glasačkog listića i postavljanje kamera na biračkim mestima, koje bi, kako tvrdi, doprinele većoj transparentnosti bez ugrožavanja tajnosti glasanja.

"Jedna je neki obrazac glasačkog listića koji onemogućava jednu vrstu malverzacija, a drugo su kamere na biračkim mestima koje ne zadiru u tajnost glasanja, nego omogućavaju kontrolu broja ljudi koji glasaju i prilaze kutiji", naveo je on.

O terminu izbora

Govoreći o rokovima, naveo je da bi julski termin izbora teško ostavio prostor za dodatne reforme.

"Ako je 12. jul, to nije realno. Ako je kraj godine, to je moguće. To je bio naš motiv zašto smo sugerisali jedan datum, a ne drugi", rekao je Pavlović.

Sa druge strane, Gordana Čomić ističe da pitanje datuma izbora nije presudno ukoliko izostane politički dijalog.

"Datum glasanja je potpuno nebitan, kao i rezultati tih izbora, ukoliko rešimo da nećemo dijalog. Nećete imati nikakvo rešenje u društvu bez učešća u dijalogu - institucionalnom, javnom, političkom", poručila je Čomić.

Gordana Čomić Foto: Kurir Televizija

Ona je upozorila da bez komunikacije među političkim akterima nema ni suštinskih promena.

"Ko kaže ‘neću dijalog’, taj neće demokratiju. Bez dijaloga nema napretka društva, već samo stagnacije i produbljivanja krize", naglasila je Čomić.

Pavlović i Čomić za Kurir TV: "Ko kaže ‘neću dijalog’, taj neće demokratiju" Izvor: Kurir televizija