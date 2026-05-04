RASKOL MEĐU BLOKADERIMA SVE DUBLJI! Pale prozivke na račun Bože Prelevića zbog stopiranja rada Anketnog odbora o Ribnikaru i Duboni!
Da sukobi blokadera ne jenjavaju, svedoci smo svakodnevno, uz tenzije koje dostižu tačku ključanja. Još jedan primer koji pokazuje raskol i nesuglasnice među njima je i objava na Iksu blokaderke i članice Zeleno - levog fronta Bojane Selaković.
Ona je pozvala istaknutog blokadera, advokata Božu Prelevića " da objasni zašto je stopiran rad Anketnog odbora o događajima u Ribnikaru i Duboni"?
- Božo Prelević je dužan da objasni zašto je stopirao rad Anketnog odbora o događajima u Ribnikaru i Duboni u julu 2023, argumentacijom o politizaciji i ugrožavanju istrage. Guranje pod tepih tog slučaja, u tom trenutku, najdirektnije je išlo u prilog vlasti. Ako se bude pojavljivao u nekim medijima ovih dana, smatram da je obaveza svakog profesionalnog novinara da mu to pitanje postavi. Nigde na svetu (računam one zemlje koje baštine parlamentarnu demokratiju), ovakvi parlamentarni mehanizmi ne smatraju se ugrožavanjem istraga koje vodi pravosuðe. Naprotiv. Posebno je važno da svi oni koji iz raznih razloga nisu bili svesni gde žive sve do 1. novembra 2024. znaju da smo sve one Vučićeve argumente o instrumentalizaciji i ugrožavanju istrage nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, već slušali i 2023., ali ne samo od njega - navela je Selakovićeva na Iksu.
Još jedan dokaz da se sukobima blokadera ne nazire kraj, budući da nikako ne mogu da pronađu zajednički jezik, jer očigledno ne postoji tema oko koje su uspeli da se usaglase i uspostave dogovor.
