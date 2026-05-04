- Imala sam sastanak sa predsednikom belgijskog parlamenta, Vinsentom Blondelom koji je skoro, tek 2025. postao predsednik parlamenta, uključio se u politiku. Jedna od tema koju je on pokrenuo je šta se dešava sa Univerzitetom u Beogradu i sa rektorom Vladanom Đokićem zato što je gospodin Blondel do 2024. godine bio rektor Univerziteta u Luvenu. Onda je pitao šta se dešava, pošto je čovek iz univerzitetske zajednice. Rekla sam mu: Vidite, gospodine Blondel, kakva je značajna razlika između gospodina Đokića i Vas. Vi ste bili rektor do trenutka kada ste želeli da počnete da se bavite politikom. Onda više niste bili rektor, već ste postali političar. Gospodin Đokić je i kao političar i dalje želeo da zauzima mesto rektora Beogradskog univerziteta, što je u suprotnosti sa zakonom i sa principima visokog školstva, kako u Srbiji, tako i u Belgiji. Je l' tako? Tako je. Zanimljivo je takve stvari objašnjavati. Imate čoveka koji je bio rektor do trenutka kada je poželeo da postane političar. U tom trenutku više nije bio rektor, a mi ovde imamo lidera blokaderskog pokreta koji pored toga što je rektor, poželeo da bude političar. Ali kao političar nije napustio funkciju rektora. Tako da je dobro objašnjavati takve stvari - rekla je Ana Brnabić za medije iz Kopenhagena.