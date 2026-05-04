Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je transparent koji su poslanici Demokratske stranke (DS) okačili na prozor Doma Narodne skupštine sklonjen na njenu inicijativu zato što je, kako je naglasila, zgrada Parlamenta zgrada svih građana Srbije i koja ima institucionalnu, kulturnu i umetničku vrednost.

Na pitanje medija da prokomentariše navode DS da je sklonila i ukrala transparente iz prostorije njihovog poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini na kojem piše "Studenti pobeđuju", Brnabić je odgovorila da transparent nije ukrala i da se nalazi u prostorijama Tehničke službe.

- Ukrala nisam, jer mi ni za šta ne treba ta prljava krpa nikom ni za šta ne treba. Tako da mogu da je pokupe u prostorijama Tehničke službe Narodne skupštine Srbije. Biće uklonjen svaki put zato što je zgrada Narodne skupštine Srbije zgrada svih građana Srbije, ali i takođe, zgrada koja je kulturno dobro pod posebnim stepenom zaštite, tako da Narodna skupština nije zaslužila da prljave krpe vise po prozorima - rekla je Brnabićeva u Kopenhagenu gde učestvuje na Konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata.

Dodala je da članovi DS imaju svoje stranačke prostorije po kojima mogu da kače šta god žele.

- Tu im se ne mešam, ali zamislite kako bi izgledao parlament Srbije ukoliko bi svako odlučio da svoj prljav veš kači po prozorima te prelepe zgrade, tog prelepog zdanja koji ima vanrednu, kulturnu, institucionalnu i umetničku vrednost. Tako da jesam tražila da se ukloni i svaki put ću - rekla je Brnabićeva.

DS je ranije danas saopštio da je tokom prvomajskih praznika iz prostorija njihovog poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini odnet transparent "Studenti pobeđuju" tvrdeći da je Brnabić to organizovala i sprovela.