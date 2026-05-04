Slušaj vest

U vremenu složenih političkih i identitetskih pitanja u regionu, u Zagrebu je tokom festivala „tradicije i konzervativnih ideja“ otvoren prostor za razgovor o takozvanom „trećem entitetu“ hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao i o širem geopolitičkom kontekstu koji oblikuje ova pitanja. Poseban akcenat stavljen je na ulogu i uticaj pojedinaca iz Sjedinjenih Američkih Država koji podržavaju određene političke koncepte u regionu.

Nedavne izjave doktora Džejmsa Karafana, višeg savetnika „Heritage“ fondacije, u hrvatskim medijima i na konferenciji TradFest privukle su značajnu pažnju srpskih medija, koji su istakli njihovu podudarnost sa dugogodišnjim stavovima prisutnim u regionalnoj javnosti.

O ovim temama govorili su gosti emisije "Usijanje“ na Kurir televiziji: Nikola Vujičinović, spoljnopolitički analitičar, Dragan Vujičić, novinar, i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Hrvatski entitet i stabilnost regiona

Nikola Vujičinović, kojem je Bosna i Hercegovina uža specijalnost, osvrnuo se na ideje o redefinisanju odnosa unutar te zemlje i njihov uticaj na stabilnost Zapadnog Balkana, kao i na pitanje da li je moguće formiranje hrvatskog entiteta.

- Ja mislim da neće, bar ne u neko dogledno vreme, ali će svakako uzdrmati tu strukturu tog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što moramo da znamo jeste da je hrvatska zajednica u nezavidnom položaju u tom entitetu iz prostog razloga što njihove predstavnike suštinski biraju Bošnjaci. Dakle, nešto slično što se dešava sada na Kosovu i Metohiji, kada se Srpskoj listi biraju poslanici sa drugih lista da bi predstavljali Srbe u parlamentu Kosova. Tako je i u Bosni i Hercegovini. Član Predsedništva ispred hrvatske zajednice nije izabran od strane Hrvata, već su ga izabrali Bošnjaci. Iz tog razloga oni se osećaju potpuno nemoćnim da se nose i da se bore u tom entitetu sa Bošnjacima – kaže Vujičinović i dodaje:

- Ovo je zanimljiva ideja, posebno što dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i posebno što dolazi u ovom trenutku. Ja bih je pripisao posebno tom efektu Donalda Trampa. Dakle, Donald Tramp je došao i odlučio da prevrednuje sve u svetu, da promeni sve institucionalne aranžmane, da promeni odnose i raspodelu moći.

Nikola Vujičinović Foto: Kurir Televizija

Dejton, tri entiteta i granice kompromisa

Kao ključni problem često se ističe nefunkcionalnost same države, ali i pitanje da li je ideja unitarne Bosne i Hercegovine uopšte održiva, s obzirom na to da su upravo Sjedinjene Američke Države bile jedan od glavnih kreatora Dejtonskog sporazuma. Dragan Vujičić podseća da se još 1999. godine u Ženevi raspravljalo o modelu sa tri entiteta, ali da tada nije postignut dogovor.

- Neka im je srećno sa tim. Republika Srpska ima 49 odsto svoje teritorije i ima taj problem oko Brčkog – da li je to distrikt ili deo Republike Srpske. Hrvati imaju svojih 51 odsto. Naravno, ne treba ništa raditi u Bosni i Hercegovini mimo volje bilo kog naroda. Svedoci smo devedesetih godina kako su Hrvati i muslimani preglasali srpski narod i kako je stvorena Republika Srpska i zašto je stvorena Republika Srpska. Sada bi bilo pogrešno da Srbi i Hrvati preglasavaju Bošnjake, jednostavno to se ne radi – smatra Vujičić.

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

Hrvatski entitet između Dejtona i stabilnosti

Da li aspiracije ka stvaranju hrvatskog entiteta narušavaju Dejton i samim tim ugrožavaju 49% teritorije Republike Srpske? Dragoljub Kojčić smatra da se stalno skreće pažnja na interes stabilnosti koji odgovara SAD-u, iako bi, po njegovom mišljenju, taj interes trebalo da bude zajednički svima. Ipak, dodaje da pojedinim akterima više odgovara nestabilnost kako bi ostvarili sopstvene partikularne interese, te ističe da više nema prostora za zatvaranje u političke fraze.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Da je strateški interes Sjedinjenih Američkih Država bila stabilnost, ne bi se rasturala Jugoslavija, ne bi se Srbija okruživala zemljama NATO-a, ne bi se tolerisali pojedini politički potezi iz Zagreba i Sarajeva, niti bi se tolerisala takozvana mini-vojna alijansa Tirana–Zagreb–Priština. To je, ako ćemo iskreno - zaključuje Kojčić.

Hoće li Hrvati dobiti svoj entitet u BiH? Vujičinović: „Ne uskoro, ali sledi ozbiljno potresanje“ Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs