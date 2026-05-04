Da li znate šta je kakatokratija?

Ovaj izraz koji se koristi za društvo u kojem vladaju najmanje kvalifikovani ljudi. U kakatokratiji nije uslov za uspeh moralni integritet, već se cene lukavstvo i manipulacija. Što više lažeš brže napreduješ. Pa posle kažu da je famozna „studentska lista“ skrpljena, pravljena nasumično! Nije, složena je korištenjem čiste nauke, njeni tvorci dosledno su se držali principa kakatokratije!

Javnost je do sada saznala za najmanje pedesetak imena sa izborne liste koju će blokaderi, sa opozicijom ili bez nje, istaći na predstojećim izborima. Odista su ti kandidati šareni, ima ih sa obe strabe političkog spektra, i najcrnjih ljotićevaca i levičara crvenijih i od Pol Potovih Kmera; apsolutnih početnika u politici i onih koji su do sada stigli da promene šest funkcija; penzionisanih sportista, propalih glumaca i umornih poljoprivrednika koji bi prvi put na platu u Skupštini i veterana koji su već promenili pet dresova… Ali, jedno je svima njima zajedničko: javnost ih zna po lažima, obmanama i vređanju.

Setimo se samo baronisanja glumca Gagija Jovanovića, koji se hvaliio da mu je „jedan medijski mogul“ nudio prevoz helikopterom do Zlatibora ako prestane da otvoreno podržava blokadere, kao toliko je Jovanović uticajan da ga treba kupiti. I to čime: jednim krugom u helikopteru!

Što se Boža Prelevića i njegovih javnih nastupa tiče, skoro da na opozicionoj sceni nema nikog ko se s njim nije posvađao zbog „olakog tretiranja istine“, a kad je reč o Vladimiru Štimcu navešćemo samo najnoviji primer: optuživao je vlast da je prekinula saradnju sa Evrodžastom. A Visoki savet tužilaštva je doneo odluku da tužiteljku Gordanu Janićijević uputi kao tužioca za vezu pri Evrodžastu!

I kad smo već kod već kod ove agencije Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima, sa sedištem u Hagu, i drugi su se proslavili lažima o njoj.

Pre samo mesec dana Nova S je objavila upadljiv naslov: "Odlična vest za mafiju, 200 predmeta pod znakom pitanja: Kancelarija Srbije u Evrodžastu ugašena, iz Vrhovnog tužilaštva objašnjavaju šta to u praksi znači".

Mediji Junajted grupe kad nisu prenosili laži koje su izricali blokaderi, samo su ih proizvodili. Tako je Jelena Obućina pre neki dan priznala da je vest o dečaku iz Valjeva koji je zadobio smrtonosne povrede u intervenciji policije bila – netačna!

Istina, ovo je bio gotovo izuzetak da urednici priznaju da su lagali. Češće, kad istina izađe na videlo, kukavički promene neistinitu vest i prave se ludi. Tu skoro Jovana Gligorijević je na N1 kazala da Ana Brnabić optužuje studente da planiraju nasilno preuzimanje vlasti, a kad je predsednica Skupštine rekla da je to laž, i pozvala ih da navedu kada je i gde to rekla, oni su bez izvinjenja i bez upozorenja čitaocima, samo izbrisali sporni deo na sajtu.

Takav se postupak u narodu naziva „funjarskim“. „Funjarski“ je, recimo, „ispustiti goluba“ u prepunoj sobi i praviti se lud, mahati ispred nosa i žaliti se na nevaspitanje drugih.

Ili, funjarski je, recimo, obrisati sa svog portala razgovor dve blokaderske veličine, Danice Vučenić i Žakline Tatalović u kojem ova druga kaže da je Nikola Hajdin njen deda, posle protesta Hajdinove porodice. Sakrili su od svoje publike da im je glavna reporterka patološka lažljivica i pustili je da i dalje radi i kreira javno mnjenje, samo su joj zabranili da pominje dedu!

Da se razumemo, laganje ni izdaleka nije najveći greh. Može čak da bude i zabavno ako sa raskošnim, nesputanim lažljivcem radite, na primer, u noćnoj smeni kao pekar – vreme brže prođe. Ali laganje u medijima je nedopustivo. U teoriji, ne na N1, očigledno.

I ne među blokaderima. Tamo se laganje traži!

Ako budu imali sreće pa Vučić ne da izbore u julu, preporučujemo im da ne zaključuju izbornu listu pre nego što 9. avgusta kolektivno ne posete Drlaču kod Ljubovije. Tamo se na Pantelijevdan održava takmičenje u laganju “Lažijada“.