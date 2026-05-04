HRVATI OPET BRINU ZBOG VUČIĆA, KAŽU DA SE EU PODELILA OKO NJEGA! Još jednom pokazali da im je predsednik Srbije najveća noćna mora
Hrvati su još jednom pokazali da im je skoro uvek jedna od glavnih političkih preokupacija Aleksandar Vučić, jer se njegovi potezi i izjave prate i komentarišu u javnosti i medijima u Hrvatskoj.
Ovog puta tema su bili EU fondovi, isplata novca Srbiji i, kako navode, "podele u EU zbog Vučića". Naime, u tekstu pod naslovom "Totalna zbunjenost u Evropskoj komisiji zbog Srbije, spominju se i podele u EU zbog Vučića", Jutarnji list analizira trenutnu situaciju oko isplate finansijskih sredstava Srbiji, citirajući izjavu Markusa Lamera, portparola Evropske komisije.
- Evropska komisija nije donela nikakvu odluku o zamrzavanju finansijskih sredstava za Srbiju, već samo procenjuje da li su ispunjeni postojeći uslovi za isplatu novca, što je uobičajena praksa - rekao je on, dok je ranije ranije komesarka za proširenje Marta Kos izjavila da su sva plaćanja Srbiji obustavljena jer je Srbija zaostala u ispunjavanju uslova koji se odnose na vladavinu prava. Mediji su, kako navodi Jutarnji, očigledno pogrešno, objavili da su za Srbiju zamrznuta sredstva u iznosu od 1,5 milijardi evra.
Jutarnji list potom nastavlja da se bavi analizom uzroka svega ovoga, navodeći da određene diplomate u Briselu takođe pominju mogućnost da je ovakva zabuna koju je stvorila Evropska komisija oko zamrzavanja ili nezamrzavanja sredstava za Srbiju rezultat podela koje postoje u EU kada je u pitanju Srbija, kao i da, kako kažu, nije sporno da Vučić i dalje ima uticajne pokrovitelje u EU.
Iz ove opširne analize jasno je samo jedno: sve ono što uradi Aleksandar Vučić, pa čak i ono što ne uradi, već se dovodi u vezu sa njim uvek je jedna od glavnih tema hrvatskih medija.
Za većinu njih, sudeći po tekstovima, predsednik Srbije je njihova najveća briga, a ponekad se čini i i njihova najgora noćna mora!