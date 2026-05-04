Hrvati su još jednom pokazali da im je skoro uvek jedna od glavnih političkih preokupacija Aleksandar Vučić, jer se njegovi potezi i izjave prate i komentarišu u javnosti i medijima u Hrvatskoj.

Ovog puta tema su bili EU fondovi, isplata novca Srbiji i, kako navode, "podele u EU zbog Vučića". Naime, u tekstu pod naslovom "Totalna zbunjenost u Evropskoj komisiji zbog Srbije, spominju se i podele u EU zbog Vučića", Jutarnji list analizira trenutnu situaciju oko isplate finansijskih sredstava Srbiji, citirajući izjavu Markusa Lamera, portparola Evropske komisije.

- Evropska komisija nije donela nikakvu odluku o zamrzavanju finansijskih sredstava za Srbiju, već samo procenjuje da li su ispunjeni postojeći uslovi za isplatu novca, što je uobičajena praksa - rekao je on, dok je ranije ranije komesarka za proširenje Marta Kos izjavila da su sva plaćanja Srbiji obustavljena jer je Srbija zaostala u ispunjavanju uslova koji se odnose na vladavinu prava. Mediji su, kako navodi Jutarnji, očigledno pogrešno, objavili da su za Srbiju zamrznuta sredstva u iznosu od 1,5 milijardi evra.

Jutarnji list potom nastavlja da se bavi analizom uzroka svega ovoga, navodeći da određene diplomate u Briselu takođe pominju mogućnost da je ovakva zabuna koju je stvorila Evropska komisija oko zamrzavanja ili nezamrzavanja sredstava za Srbiju rezultat podela koje postoje u EU kada je u pitanju Srbija, kao i da, kako kažu, nije sporno da Vučić i dalje ima uticajne pokrovitelje u EU.

Iz ove opširne analize jasno je samo jedno: sve ono što uradi Aleksandar Vučić, pa čak i ono što ne uradi, već se dovodi u vezu sa njim uvek je jedna od glavnih tema hrvatskih medija.

Za većinu njih, sudeći po tekstovima, predsednik Srbije je njihova najveća  briga, a ponekad se čini i i njihova najgora noćna mora!

