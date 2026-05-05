"TO JE DODATNI NIVO PROBLEMA" Profesorka sa FDU reagovala na vest da će se Žaklina Tatalović naći na "studentskoj listi": "Onog momenta kad je prihvatila..."
Ana Martinoli, profesorka sa Fakulteta dramskih umetnosti, reagovala je na vest da će se novinarka blokaderske televizije N1 Žaklina Tatalović naći na tzv. studentskoj listi.
- Ukoliko je informacija tačna, onog momenta kada je poziv prihvatila morala je da obavesti urednike i da više ne bude reporterka/novinarka zadužena za praćenje studenskog pokreta/protesta. Ako su urednici znali, pa je slali na zadatke, to je dodatni nivo problema - napisala je Martinoli na Iksu.
Podsetimo, Žaklina Tatalović, perjanica N1 televizije, prihvatila je poziv tzv. studentske liste i njeno ime će biti na spisku ljudi za predstojeće izbore.
Proteklih meseci dosta se spekulisalo na ovu temu, ali je iz pouzdanih izvora bliskih Junajted mediji potvrđeno da će se novinarka naći pri vrhu ove liste, pisao je juče Direktno.rs.