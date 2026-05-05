Slušaj vest

Ana Martinoli, profesorka sa Fakulteta dramskih umetnosti, reagovala je na vest da će se novinarka blokaderske televizije N1 Žaklina Tatalović naći na tzv. studentskoj listi.

- Ukoliko je informacija tačna, onog momenta kada je poziv prihvatila morala je da obavesti urednike i da više ne bude reporterka/novinarka zadužena za praćenje studenskog pokreta/protesta. Ako su urednici znali, pa je slali na zadatke, to je dodatni nivo problema - napisala je Martinoli na Iksu.

Foto: Screenshot

Podsetimo, Žaklina Tatalović, perjanica N1 televizije, prihvatila je poziv tzv. studentske liste i njeno ime će biti na spisku ljudi za predstojeće izbore.

Foto: Screenshot