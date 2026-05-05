Slušaj vest

Profesorka na Fakultetu političkih nauka Aleksandra Krstić gostovala je na blokaderskoj N1 i sablaznula javnost tvrdnjom, iznetom bez ijednog dokaza koja bi je potpretila, da je situacija u Srbiji, kada je reč o novinarskoj profesiji, "slična kao u Meksiku" u kojem je, prema zvaničnim podacima, od 2000. godine ubijeno više od 120 novinara.

Blokaderska profesorka je uspela da uporedi režim u Meksiku, koji je jedna od najopasnijih zemalja za novinare na svetu, sa Srbijom u kojoj vlada sloboda medija i u kojoj, prema zvaničnim podacima, od 2000. godine nije ubijen nijedan novinar!

- To je posledica odnosa vlasti prema medijima... Ekonomsko osiromašivanje dovelo je do toga da novinarstvo danas u Srbiji bude ne samo premalo plaćena profesija, nego izjednačena sa opasnošću, kao Meksiko. Meksiko je danas, na mapi indeksa slobode medija država, u tamnonarandžastom, isto kao i Srbija, a to nikad nije bilo - rekla je Krstićeva za N1.