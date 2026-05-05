Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je telegram saučešća premijeru Državnog saveta Narodne Republike Kine Li Ćijangu i prijateljskom kineskom narodu posle tragične eksplozije u fabrici vatrometa u provinciji Hunan.

- Sa dubokim žaljenjem primio sam vest o ovoj nesreći i upućujem iskreno saučešće porodicama nastradalih i želje za brz oporavak povređenih. Narod Srbije iskreno saoseća sa narodom Kine i deli bol u ovim teškim trenucima, uz poruku podrške i solidarnosti - navodi se u telegramu saučešća premijera prog. dr Macuta.