- Nažalost, nemam dobre vesti, on je još lošije nego pre dve nedelje. Ovo je dramatično loše, ako se nešto brzo ne uradi, možemo očekivati najgore vesti, rekao je sin Ratka Mladića, Darko, gostujući jutros na banjalučkoj RTRS.

- Ovo odugovlačenje nas vodi u tom pravcu. Nemamo izveštaj veštaka. Nezavisni lekari potrošili su sedam dana za jedan telefonski poziv. Moj otac je bolesniji od većine onih koji su pušteni iz zdravstvenih razloga iz Haga - naglasio je Darko Mladić.

On je istakao da je u Hagu do srede.

- Sve mi ovo liči na to da oni brutalno produžavaju vreme mom ocu u zatvoru, da ne bude pušten na lečenje, odnosno da umre u Hagu. A kako se stvari razvijaju, sve vodi ka tom scenariju - naglasio je Darko Mladić.

Kurir.rs/RTRS

