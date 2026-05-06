JEZIVA STATISTIKA NA KOSOVU I METOHIJI: U protekle četiri godine u proseku svaki drugi dan Srbi budu žrtve nasilja! NAPADAČI SKORO UVEK PROLAZE BEZ KAZNI!
Da teror Kurtijevog režima ne jenjava i da se bezbednosna situacija u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji pogrošava iz dana u dan svedoči i novi napad na Srbina iz Dobrotina, Miroslava Gudžića kojeg je grupa Albanaca u Donjoj Gušterici pretukla, kao i medicinsku sestru koja je pokušala da ga zaštiti.
Problem je, kako je Gudžić objasnio, nastao u saobraćaju, a eskalirao u Domu zdravlja Donja Gušterica, gde je pokušao da se skloni. Albanci su ga pratili kolima i ušli u prostorije Doma zdravlja, pretukli ga, a pomoć je pokušala da mu pruži medicinska sestra koja je zadobila povrede braneći Miroslava.
- Samo tokom prošle godine zabeleženo je 137 etnički motivisanih napada, a kada se posmatra period od poslednje četiri godine, taj broj prelazi 700, što znači da su Srbi, u proseku, svaki drugi dan žrtve nasila - izjavila je ranije Predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić.
13. januar - muškarac albanske nacionalnosti pucao je na Dejana S. i Radovana M. u Dečanima.
10.februar - muškarac albanske nacionalnosti upao u posed ambulante u mestu Dobrotin kod Lipljana i ispisao grafite "UČK", a zatim upao u dvorište vrtića gde je vikao i vređao.
01.mart - Kosovska policija blokirala je selo Suvo Grlo kod Srbice, razvalila vrata na porodičnim kućama i uhapsila Nebojšu T, Sinišu T, Predraga T, Gorana T. i Ratka K. zbog navodnih ratnih zločina.
03.mart - Pripadnici kosovske policije presreli su mladića Vojina Milojevića (18) u Leposaviću, ubacili ga u vozilo i pola sata tukli i maltretirali zbog natpisa na majici "S verom u Boga, Kosovo je Srbija".
12. mart - Na administrativnom prelazu Bela Zemlјa kosovska policija je fizički napala, maltretirala i vređala na nacionalnoj osnovi Bojana Zdravkovića iz Paralova i njegovog bolesnog oca.
10. april - Tzv. kosovska inspekcija na Veliki petak zatvorila ambulante u selima Banje i Suvo Grlo.
22. april - Porušene su privatne garaže u vlasništvu Srba u blizini pritvorskog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice, bez odobrenja opštinske inspekcije.
Analitičar Ognjen Gogić kaže za Kurir da su napadi na Srbe učestali, a kao ključni problem ističe nekažnjivost takvih incidenata. On naglašava da bi broj napada bio manji kada bi postojala veći strah od kazne i od pravovremenog delovanja policije.
- Slučaj će zavisiti od nadležnih, ali ono što je problem jeste što napadači verovatno neće biti kažnjeni za svoja dela.Ukoliko bi bili pohapšeni i dovedeni pred sudiju, onda bi to bila poruka i za Srbe i za Albance. Za Albance da ne mogu da maltretiraju Srbe, a za Srbe da će počinioci odgovarati - rekao je Gogić.
On je objasnio da je sudbina Srba u rukama Albanaca koji štite jedni druge i posebno istakao predstojeći letnji period, za koji je, kako je rekao, specifično prisustvo dijaspore.
- U letnjim mesecima ima dosta ljudi iz dijaspore, koji dolaze i provociraju, slede i izbori, gde se tenzije podižu i ovo predstavlja uvod u sve to - zaključio je Gogić.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju oštro je osudila napad na Gudžića, navodeći da novi etnički motivisani incident dolazi nakon niza antisrpskih postupaka režima u Prištini.
- Naši predstavnici s terena su odmah stupili u kontakt s porodicom Miroslava Gudžića kako bi im pružili podršku, a razgovarali su i sa rukovodstvom bolnice o zdravstvenom stanju i stepenu povreda povređenih - navodi se u saopštenju.
Dodaje se da novi etnički motivisani incident dolazi nakon niza antisrpskih postupaka režima u Prištini, kao i napada na Srbe koji ostaju nerasvetljeni ili neadekvatno sankcionisani, što stimulativno utiče na izgrednike koji Srbe tretiraju kao mete.
- Reč je o još jednom pokazatelju pogoršane bezbednosne situacije u srpskim sredinama i podizanja međuetničkih tenzija - rekli su iz Kancelarije za KiM.
Kurir Politika/Kosovo Online