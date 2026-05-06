13. januar - muškarac albanske nacionalnosti pucao je na Dejana S. i Radovana M. u Dečanima.

10.februar - muškarac albanske nacionalnosti upao u posed ambulante u mestu Dobrotin kod Lipljana i ispisao grafite "UČK", a zatim upao u dvorište vrtića gde je vikao i vređao.

01.mart - Kosovska policija blokirala je selo Suvo Grlo kod Srbice, razvalila vrata na porodičnim kućama i uhapsila Nebojšu T, Sinišu T, Predraga T, Gorana T. i Ratka K. zbog navodnih ratnih zločina.

03.mart - Pripadnici kosovske policije presreli su mladića Vojina Milojevića (18) u Leposaviću, ubacili ga u vozilo i pola sata tukli i maltretirali zbog natpisa na majici "S verom u Boga, Kosovo je Srbija".

12. mart - Na administrativnom prelazu Bela Zemlјa kosovska policija je fizički napala, maltretirala i vređala na nacionalnoj osnovi Bojana Zdravkovića iz Paralova i njegovog bolesnog oca.

10. april - Tzv. kosovska inspekcija na Veliki petak zatvorila ambulante u selima Banje i Suvo Grlo.

22. april - Porušene su privatne garaže u vlasništvu Srba u blizini pritvorskog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice, bez odobrenja opštinske inspekcije.