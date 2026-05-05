Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sa belgijskim kolegom Vinsentom Blondelom razgovarala je u Kopenhagenu između ostalog i o dvostrukom anganžmanu Vladana Đokića. Kako ističe, u Briselu se pitaju kako prvi čovek beogradskog univerziteta može istovremeno da bude i rektor i političar.

U međuvremenu, u blokaderskim redovima, javilo se novo preplitanje funkcija - Žaklina Tatalović naći će se na tzv. Studentskoj listi na predstojećim izborima, potvrđuje portal Direktno.rs, nakon meseci izveštavanja sa terena o blokaderskim i protestnim aktivnostima, što je već ranije otvorilo prostor za spekulacije o njenom političkom angažmanu.

Prof. dr Čedomir Antić sa Filozofskog fakulteta istakao je u emisiji "Redakcija" da tzv. Studentska lista nema potvrdu da je autentična.

- Nekada kada su studenti želeli da se bave politikom, oni su napuštali univerzitete i pravili programe. Mi jedino šta smo videli sa ove studentske liste je lista koja nema potvrdu da je autentična. Kada je reč o rektoru, tu je stvar još sumnjivija. Po zakonu nema stranačke aktivnosti na univerzitetu i veoma je opravdano da on podnese ostavku - kaže Antić i dodaje:

- Tzv. studenti u blokadi su izdali takođe svoj program. Ali njega ne podržavaju svi studenti te je besmisleno da se on naziva "studentskim". Može da se napravi neka slobodna studentska stranka, ali prvo treba da se odredi pa onda da se oko nje okupe neki ljudi. Tako je bilo 90ih godina i po zakonu. Još gore što predstavljaju rektora kao nekog ko to može da vodi. Postojala je frustracija ljudi koji su protiv vlasti i koji nisu u strankama, jer ni jedna nije mogla da ostvari 20%. Mnogi su shvatali da je to njihova krivica a ne krivica vlasti. Odatle taj sporazum sa totalitarnim anarhistima koji imaju politički značaj - rekao je.

Finansiranje blokada

Prof. dr Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka kazao je da je neosnovan naziv "studentska lista", jer ona sadrži samo nekoliko studenata:

- Postoji mnogo ljudi koji su bili kolateralna šteta, koji su želeli da studiraju a nisu mogli zbog tih političkih aktivista. Meni je na samom početku bila jasna ta pozadina i ta siva zona. Možemo samo pretpostaviti odakle je stigla ta logistika i taj novac, te se stvari ne događaju spontano. Zašto je odabrana blokada? Neko je to finansirao - kaže Petričković dodajući da na fakultetima nije dozvoljen politički angažman.

Antić tvrdi da su palete sa raznim proizvodima stizale od prvog dana blokada:

- 100.000 studenata je bilo aktivno, ako pomnožimo sa minimum 3 evra, to je mnogo novca. To je u jednom trenutku izgledalo kao žurka, deratizacije su vršene po tri puta tokom blokada, jer nisu održavali higijenu. Samo za hranu je izdvajano 7 miliona evra.

