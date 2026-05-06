Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je redakciji Kurira 23. rođendan. On smatra da su oštro pero i borba za istinom sinonimi za Kurir.

- Dragi prijatelji, čestitam vam 23. rođendan, uz želje da nastavite da profesionalno izveštavate sve nas o najvažnijim događajima u svetu i u našoj zemlji. Sinonimi za Kurir su oštro pero ali i borba za istinom i želim vam da ni za pedalj ne odustanete od onoga za šta ste se borili od osnivanja. U prethodne više od dve decenije imali smo kao država i društvo i lepih i manje lepih trenutaka, a ono čime treba da se zajedno ponosimo jeste ljubav prema otadžbini, koja nas trajno veže. Redakciji Kurira i vašim čitaocima želim svako dobro i da trajete još mnogo godina.

Ne propustitePolitikaJEDINO VUČIĆ DONOSI PROMENE NABOLJE! Miloš Vučević o važnosti plana Srbija 2035: Ako ćemo da se vraćamo nazad, onda je to užasavajuće!
Screenshot 2026-02-09 121752.png
Politika''NIJE STUDENTSKA LISTA, VEĆ POLITIČKA''! Vučević: Monopolizovali su ime studenata, većina njih nisu blokaderi (VIDEO)
Screenshot 2026-05-03 155214.jpg
Politika"SVE SE RADI KAKO BI SRBIJA SAČUVALA MIR" Vučević o vojnom roku: "75 dana je razuman rok"
Miloš Vučević
Politika"PREDSEDNIK VUČIĆ ĆE SAGLEDATI SVE ČINJENICE" Vučević: Datum izbora nije najvažniji, naš zadatak je da se spremamo za njih
Screenshot 2026-02-09 121423.png