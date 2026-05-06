Četiri decenije u politici ne ostavljaju mnogo prostora za iznenađenja, ali život uvek nađe način da čoveka podseti na ono najvažnije. Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govori sa iskustvom državnika, ali i sa ličnom dozom introspekcije koju donose teški trenuci. U intervjuu za Kurir, povodom 23. rođendana lista, šalje jasne poruke - o politici, državi, ali i o ljudima.

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Između politike i ličnih iskušenja, ministar Dačić danas šalje jasnu poruku - da snaga nije samo u borbi, već i u svesti o tome šta je zaista važno. A to su, kako kaže, država, ali i ljudi koji stoje iza svakog čoveka kada mu je najteže.

Podrška i briga porodice

Kurir slavi velike 23 godine postojanja, Vi ste s Kurirom upravo toliko, prošli smo zajedno sve - kako pamtite saradnju s našom medijskom kućom, šta biste izdvojili, možda neku anegdotu?

- Ako pogledate tih 23 godine, to je praktično čitava jedna politička epoha. Kurir je bio prisutan u svim važnim trenucima, od teških godina za državu, preko velikih političkih promena, do stabilizacije koju danas imamo. Nekada smo bili na istoj liniji, nekada nismo, ali sam uvek smatrao da je važno da postoji otvoren dijalog. Ja nisam političar koji bira pitanja i izbegava medije. Bilo je i polemika, i teških naslova, ali to je deo javnog života. Važno je da građani imaju informacije i da čuju različite stavove.

Kako se osećate sada, nakon što ste bili u bolnici dugih 36 dana i koliko vam je ta situacija sa zdravljem promenila pogled na život? Da li je moguće u Vašem slučaju da malo pritisnete kočnicu?

- Navikao sam da radim bez pauze, da dnevno imam na desetine obaveza i da stalno budem u pokretu. I onda vas život zaustavi... Ne pita vas da li imate planove. Posle takvog iskustva, shvatite da morate da napravite balans. Ne znači da ću se povući ili smanjiti odgovornost - jer država ne može da čeka - ali znači da ću voditi više računa o sebi. Zdravlje je nešto što ne možete da nadoknadite. Najteže je kada dođu trenuci neizvesnosti, kada čekate i ne znate kakav će biti ishod. Ali upravo tada shvatite suštinu života. Porodica je bila uz mene svakog dana i to je nešto što ne može da se opiše rečima - ta sigurnost da niste sami, da imate za koga da se borite. U takvim trenucima čovek ogoli sve ono što je suštinsko. Moram da kažem da me je duboko dirnula i podrška ljudi, poruke koje sam dobijao, briga koju su pokazivali, pa i molitve ljudi. To nije nešto što možete da zaboravite. Tada vidite da politika nije samo funkcija, već odnos sa ljudima. Ta energija, ta podrška, to vam daje snagu da izdržite i obavezu da se vratite još odgovorniji nego ranije.

Od skoro ste se vratili svojim dužnostima i nastavili sa radom... Kako sada izgleda Vaš radni dan, da li je tempo kao pre ili ipak zazvoni alarm za dužu pauzu nego obično?

- Ministarstvo unutrašnjih poslova funkcioniše 24 sata dnevno i tu nema luksuza da se stvari odlažu. Obaveze su iste, možda čak i veće. Ali, naučio sam da moram da napravim balans. Ranije sam ignorisao umor, sada više vodim računa. Ako ne vodite računa o sebi, ne možete ni da vodite sistem. Tempo jeste jak, ali pristup mora biti odgovorniji. Ovog januara sam napuio 60 godina života, od toga sam 40 godina u politici. Sa toliko godina života i iskustva mogu da poručim mlađim kolegama političarima da politika nije sprint, to je maraton! Danas mnogi misle da se uspeh meri brojem lajkova i kratkoročnom popularnošću. To nije politika, politika zahteva strpljenje, izdržljivost i spremnost da podnesete pritiske. Prošao sam i vlast i opoziciju, i pobede i poraze. Ako nemate jasne principe i ako niste spremni na dug put, nećete trajati. Ovo nije posao, ovo je životni poziv.

Sa SNS garant stabilnosti



Javnost je ovu, 2026., već proglasila izbornom godinom, iako još zvanično nema datuma izbora. Koja je Vaša procena, realan termin održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji i od čega će najviše zavisiti?

- Izbori nisu pitanje želje, već ozbiljne političke procene šta je najbolje za državu. Odluka će zavisiti od ukupne situacije i unutrašnje i međunarodne. Ono što je važno jeste da Srbija sačuva stabilnost. SPS će, kao i do sada, biti spreman za izbore u svakom trenutku. Naša saradnja sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom pokazala se kao garant političke stabilnosti i sigurnosti države. Uveren sam da će građani to prepoznati i da ćemo zajedno ostvariti pobedu, jer politika koju vodimo daje rezultate i čuva Srbiju.

Za dve godine Kurir će proslaviti četvrt veka. Gde će biti Srbija te 2028. godine, vidite li je u EU do tada?

- Evropski put jeste strateško opredeljenje, ali Srbija mora da vodi računa o sebi. Ne zavisi sve od nas, postoje i politički uslovi i međunarodne okolnosti. Mi ćemo nastaviti reforme, jačati državu i ekonomiju, ali nećemo praviti kompromise koji bi ugrozili naše nacionalne interese. Najvažnije je da Srbija bude stabilna i jaka. Ako takva bude, onda će i evropski put biti izvestan, bez obzira na rokove.

Jedan od najdugovečnijih ljudi na političkoj sceni Srbije Ivica Dačić je jedan od najdugovečnijih političara u Srbiji. Rođen je 1. januara 1966. godine u Prizrenu, osnovnu školu je završio u Žitorađi kod Prokuplja, gimnaziju u Nišu, a Fakultet političkih nauka, odsek žurnalistike, u Beogradu 1989. godine. Bio je u fakultetskoj organizaciji Saveza komunista, a 1990. godine je izabran za prvog predsednika Mladih socijalista Beograda.

Član Socijalističke partije Srbije je od sredine 1991. godine, a za predsednika SPS-a izabran je na Sedmom kongresu partije 3. decembra 2006. godine pobedivši u drugom krugu protivkandidata Milorada Vučelića. Dačić je dobio 1.287, a Vučelić 792 glasa delegata. Tokom karijere obavljao je najviše državne funkcije - od premijera, ministra spoljnih poslova, do ministra unutrašnjih poslova i ostao jedan od ključnih aktera političkog života poznat po direktnom i odlučnom nastupu.

Kako biste ocenili poziciju Socijalističke partije Srbije danas?

- Socijalistička partija Srbije je danas stabilna, organizovana i politički nezaobilazna. Mi nismo stranka koja se pojavljuje i nestaje u zavisnosti od političkih vetrova. Imamo kontinuitet, imamo iskustvo i imamo jasnu politiku. SPS je bio i ostao stub političke stabilnosti Srbije. Kao predsednik stranke, mogu odgovorno da kažem da ćemo nastaviti da vodimo politiku koja štiti državne i nacionalne interese i da ćemo uvek biti faktor bez koga se ne može praviti ozbiljna politička struktura u zemlji. Mi smo jedina stranka u svetu koja je uspela da preživi pad socijalizma i državni udar 5. oktobra. Oni koji nas danas napadaju i nipodaštavaju zaboravljaju da se stranka, zahvaljujući nama koji smo ostali posle 5. oktobra, podigla kao Feniks iz pepela. Nas su svi bili otpisali, kao i mene, ali kao što vidite, usledio je povratak otpisanih!