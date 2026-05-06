Čestitke Kuriru povodom 23. rođendana stigle su i iz Banjaluke odakle je Milorad Dodik, predsednik SNSD, poželeo redakciji Kurira da nastavi uspešan rad i u narednim godinama.

Osvrnuvši se na ono što je Kurir radio proteklih godina, Dodik je posebno istakao važnost što je Kurir ostao dosledan istini, objektivnosti i interesu javnosti, čime je stekao status jednog od najuticajnijih medija u Srbiji.

 - Povodom 23. rođendana dnevnog lista Kurir, upućujem iskrene čestitke novinarima, urednicima, zaposlenima i svim čitaocima jednog od najčitanijih listova u Srbiji. Tokom proteklih godina, vaš list je kontinuirano doprinosio informisanju javnosti i razvoju medijskog prostora, nastojeći da održi profesionalne standarde i poverenje čitalaca. Posebno je značajno što ste, u vremenima brojnih izazova, ostali dosledni istini, objektivnosti i interesu javnosti, čime ste stekli status jednog od najuticajnijih medija u Srbiji. Želim vam da i u narednom periodu nastavite uspešan rad, uz stabilan razvoj i dalje unapređenje kvaliteta sadržaja - napisao je Milorad Dodik u čestitki upućenoj Kuriru.

