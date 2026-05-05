Blokaderska Nova S prenela je reči Srđana Milivojevića, predsednika Demokratske stranke (DS), da je "opozicija posle 3. maja 2023. godine propustila veliku političku šansu", pojašnjavajući u tekstu da se misli na tragedije koje su se desile u školi "Vladislav Ribnikar", kao i u Duboni i Malom Orašju, ali nakon što je ova izjava izazvala lavinu kritika u javnosti zbog ovakvog ugla gledanja na nezamislive tragedije kao na "političku priliku", Nova je izmenila i ublažila naslov na svojoj vesti!

Bez bilo kakvog objašnjenja ili izvinjenja građanima, blokaderska Nova S je naslov vesti iz "Milivojević: Opozicija je posle 3. maja propustila veliku šansu" promenila u "Milivojević (DS): Opozicija nakon majskih tragedija napravila ozbiljne političke greške".

Ovaj medij se u prenošenju izjava lidera DS-a poziva na sajt "Naš portal", međutim na njemu vest sa Milivojevićevim izjavama na ovu temu ne postoji.

Srđan Milivojević i različite izjave na Novoj S

Naime, kako su napisali na Novoj, Milivojević je u izjavi za "Naš portal" rekao da je posle 3. maja 2023. godine u Srbiji postojala jasna društvena energija za duboku političku promenu, ali da je greška tadašnje opozicije bila u tome što je tu energiju, nakon višemesečnih protesta, svela na uobičajene metode političke borbe.

- Ta energija nakon višemesečnih protesta nije smela da bude svedena na uobičajene metode političke borbe - rekao je Milivojević u još jednoj spornoj rečenici, iz koje se vidi da predsednik stranke koja se naziva "Demokratska" ne podržava "uobičajene" ili prostim jezikom demokratske metode političke borbe.

Mnogi su ovo u javnosti shvatili kao da upravo ovim sugreše da su metode "borbe" koje su sprovodili blokaderi, a koje Milivojević bezuslovno podržava, kao što je pre svega ogoljeno nasilje - zapravo te "neubičajene" metode na koje je aludirao.

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na TS media da je zaista uznemirujuće kako blokaderi nesreće koriste za svoje političke akcije.

- U ime predsednika Republike bio sam na pomenu u Malom Orašju i Duboni. Video sam dvoje blokadera, oni dolaze da naprave političko-medijski sadržaj. Od nas niko nije davao izjave, bili smo tamo da se pomolimo za pokoj nevino stradalih. Nemoguće je da vas ne pogodi, ne možete da ne ostanete začuđeni da može takvo zlo da se desi. Ono što me uznemirava da neko nesreće koristi kao političko gorivo. To smo videli i 2023. i 2024. godine. Mora da postoji politička polarizacija, to je deo demokratije da imate izbor. Ali ono što nije normalno je da potpuno podelite društvo - kazao je Vučević.