Pre 23 godine, 6. maja 2003. godine, izašao je prvi broj Kurira. Tokom godina Kurir je postao jedan od najuticajnijih medija na Balakanu sa četiri ekstenzije: novinama, portalom, televizijom i društvenim mrežama, čime smo postavil i nove trendove na srpskom medijskom nebu. Međutim, jedna stvar nikada se nije promenila - beskomisna borba Kurira za istinu i za interese građana!

Iako je samo ovoliko dugo trajanje na medijskoj sceni, u vremenu u kome su informacije naizgled dostupne na svakom koraku, predstavlja ozbiljan podvig, ove 23 godina postojanja Kurir zaprove svedoče o istrajnosti, hrabrosti i beskompromisnoj posvećnosti najvišim standarnima novinarstva. Ovo nisu samo 23 godine trajanja, ovo su 23 godine naših zajedničkih uspeha. Naših i vaših. I zato danas želimo da se posebno zahvalimo upravo vama - našim čitaocima i da vam obećamo da ćemo i ubudžće imati i znanje i hrabrost da ostanemo na strani istine.

Rođendan Kurir čestitali su mnogobrojni ministri, lideri stranaka i istaknute političke i javne ličnost, a iskrene čestitke Kuriru uputio je i ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković, poručivši da su retko koje novine imale toliki uticaj na medijsku scenu i formiranje javnog mnjenja kao Kurir.

- Iskrene čestitke Kuriru povodom 23. rođendana, nadam se i verujem da ćete u godinama koje su pred nama nastaviti da odgovorno, istinito i pravovremeno informišete čitaoce o svim relevantnim temama i, naravno, o temam vezanim za obrazovanje, o kojima su vaši novinari tokom decenija uvek izveštavali sa dužnom pažnjom, o čemu mogu da posvedočim ne samo sa trenutnog mesta ministra prosvete, već i kao univerzitetski profesor i građanin. Retko koje novine su imale toliki uticaj na medijsku scenu i formiranje javnog mnjenja kao što je to bio Kurir, naravno zajedno sa svojim portalom, a kasnije i televizijom - kazao je prof dr Stanković.

Milan Knežević, predsednik DNP, kaže da je Kurir hrabar i pouzdan i da je to razlog što je stekao poverenje brojnih čitalaca.

- Predstavlja mi veliko zadovoljstvo da svim čitaocima, novinarima i menadžmentu Kurira čestitam 23. rođendan. Želim vam da nastavite da budete ono što već predstavljate sve vreme, a to je hrabri i pouzdani Kurir koji tačno i dosledno prenosi infomracije ali i donosi nam dobre vesti. Srećno - poželeo je Knežević.

Aleksandra Sofornijević, ministarka građevinarstva, poručila je Kuriru da nastavi da niže uspehe.

- Tokom više od dve decenije postojanja, izgradili ste prepoznatljiv medijski identitet i stekli poverenje čitalaca širom Srbije. Vaša posvećenost pravovremenom i profesionalnom informisanju predstavlja važan doprinos razvoju medijske scene u našem društvu. Želim vam da i u godinama koje dolaze nastavite da ostvarujete značajne rezultate i nižete uspehe uz nove profesionalne izazove i dostignuća - navela je ona u čestitki Kuriru.

Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, poželela nam je da nastavimo sa uspešnim radom.

- Povodom 23 godine uspešnog rada, tokom kojih ste izgradili značajnu ulogu na medijskoj sceni Srbije, upućujem iskrene čestitke celoj redakciji Kurira. Kao ministar unutrašnje i spoljne trgovine, posebno cenim vašu posvećenost temama iz oblasti zaštite potrošača, unapređenja životnog standarda građana, fer i transparentnog uređenja unutrašnjeg tržista, spoljne trgovine. Vaša podrška aktivnostima ministarstva koje vodim, kao i kontinuirano i prepoznatljivo izveštavanje, doprineli su većoj informisanosti javnosti, potvrđujući snagu medija da važna pitanja učini vidljivijim i bližim građanima. Želim vam da i u godinama koje dolaze nastavite sa uspešnim radom, uz još mnogo profesionalnih dostignuća i poverenja čitalaca - poručila je Jagoda lazarević u čestitki Kuriru.



Povodom rođendana Kurira, Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, naglasila je zakonitost po kojoj istina uvek pronađe put do čitalaca, što je slučaj sa Kurirom.

Željka Cvijanović Foto: Beta Damir Sencar