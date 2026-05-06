Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je iskrene povodom godišnjice postojanja našeg dnevnog lista i uputio srdačne čestitke Kuriru u ime Ministarstva odbrane i u svoje lično ime.

- Tokom protekle 23 godine, "Kurir" je izgradio prepoznatljivo mesto na medijskoj sceni Srbije, blagovremeno i sveobuhvatno informišući građane o ključnim društvenim, političkim i bezbednosnim pitanjima. Posebno ističem značaj saradnje sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, kroz koju ste kontinuirano doprinosili približavanju tema iz oblasti odbrane široj javnosti. Vaša posvećenost u praćenju aktivnosti pripadnika Vojske Srbije, vojničkog poziva i vrednosti koje on nosi, ima važnu ulogu u jačanju ugleda sistema odbrane i podsticanju mladih da svoj profesionalni put vežu za službu otadžbini. Uveren sam da ćete i u godinama koje dolaze nastaviti sa uspešnim radom, uz dalji rast profesionalnih standarda i jačanje poverenja vaše publike - kazao je ministar Gašić.

