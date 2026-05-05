Slušaj vest

Ambasada Kine u Beogradu oglasila se povodom, kako navode, neistina iznetih u emisiji "Utisak nedelje" na blokaderskoj televiziji Nova S.

"Nedavno je pojedina televizija u Srbiji emitovala intervju sa pojedinim licima, u kojem su iznete neosnovane tvrdnje u vezi sa istragom o bezbednosnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, navodeći da je rukovodstvo Srbije dalo relevantne poruke našoj ambasadi.

Ambasada Kine u Srbiji izražava snažno nezadovoljstvo i osudu protiv toga. Pozivamo pojedine medije i pojedince u Srbiji da prestanu sa širenjem netačnih informacija", navode iz Ambasade Kine i dodaju:

"Takođe apelujemo na građane Srbije da ostanu budni i oprezni prema delovanjima i izjavama sa ciljem unošenja razdora u odnose Kine i Srbije i ometanja saradnji između naših dveju zemalja, te da zajednički čuvaju čelično prijateljstvo Kine i Srbije".

Ne propustitePolitika"SA VELIKOM TUGOM I ISKRENIM ŽALJENJEM PRIMIO SAM VEST" Telegram saučešća predsednika Vučića povodom tragedije: Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine
IMG-20251015-WA0100.jpg
Politika"NAROD SRBIJE ISKRENO SAOSEĆA I DELI BOL SA NARODOM KINE" Premijer Đuro Macut uputio telegram saučešća Li Ćijangu i kineskom narodu posle stravične eksplozije
Screenshot 2026-03-17 205233.png
PolitikaISTORIJSKI ZNAČAJ! VUČIĆ NAJAVIO NAJVAŽNIJU POSETU U KARIJERI: "Konačno će biti dogovoreno..."
Screenshot 2026-04-30 185744.png
PolitikaSRBIJA I KINA BLIŽE NEGO IKAD: Ministarka Adrijana Mesarović u Tjenđinu otvorila važna ekonomska pitanja (FOTO)
Adrijana Mesarović